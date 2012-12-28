Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке

Информация о погибших и пострадавших уточняется.



Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке. В результате повреждено остекление здания, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам губернатора, информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все оперативные службы.Воздушная тревога в Липецке была объявлена в полночь. С половины второго ночи в городе действует режим ракетной опаснности.