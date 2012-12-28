Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана
Происшествия
На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры
Общество
Липчанин пришёл проведать родственника и обнаружил в туалете его труп
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Общество
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Общество
Полиция начала проверку по возгоранию двух липчан
Происшествия
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Происшествия
Реконструкция бывшей заводской поликлиники испугала жителей Сокола
Общество
Интернет-знакомство оставило 50-летнюю липчанку без 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Пенсионерка отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей, но они попросили ещё
Происшествия
Читать все
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
При разводе долгоруковец решил повесить на жену долг по подложной расписке
Общество
39-летняя липчанка одолжила денег мошенникам
Происшествия
Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Происшествия
Полиция начала проверку по возгоранию двух липчан
Происшествия
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Экономика
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Погибших и пострадавших нет: предварительные данные о падении БПЛА на высотку
Происшествия
Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обгоревшая пара, труп в туалете и четырехглазый светоф
Общество
Читать все
Происшествия
1323
29 минут назад

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке

Информация о погибших и пострадавших уточняется. 

Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке. В результате повреждено остекление здания, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По словам губернатора, информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Воздушная тревога в Липецке была объявлена в полночь. С половины второго ночи в городе действует режим ракетной опаснности.



воздушная тревога
БПЛА
2
15
6
2
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить