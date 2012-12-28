Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
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Происшествия
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29 минут назад
Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
По словам губернатора, информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Воздушная тревога в Липецке была объявлена в полночь. С половины второго ночи в городе действует режим ракетной опаснности.
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