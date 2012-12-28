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сегодня, 17:44
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«Металлург» опять выиграл 3:0 и готов замахнуться на «вечный» рекорд

Наша команда продолжила несколько приятных серий.

Липецкий «Металлург» в гостях победил молодёжную команду столичной «Родины» – 3:0.

Соперника не назвать простым: к поединку со «сталеварами» москвичи подошли, имея серию из 5 побед подряд, в команду отбирают перспективных игроков со всей страны, которые затем двигаются вверх по пирамиде, которую венчает дебютант Премьер-Лиги «Родина».

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«Металлург» не смог рассчитываться на центрального защитника Шоту Чихрадзе, который из-за травмы остался дома. Вместо него в пару к Максиму Веденееву перешёл капитан команды Дмитрий Пахомов, а освободившееся место в опорной зоне прикрыл Никита Кононенко. В остальном состав был таким же, как и в прошлом матче с «Сатурном», который липчане выиграли тома тоже со счётом – 3:0.

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Кэп Пахомов надёжен на любой позиции

Липчанам чуть-чуть повезло в начале матча, когда хозяев Никита Морозов из выгодной позиции попал в штангу.

Но затем игра всё больше проходила под диктовку «Металлурга». Счёт был открыт на 36-й минуте, когда Дмитрий Павлов во второй игре подряд отметился голевой передачей. Даниил Григорьев убрал мяч под левую, ушёл от защитника и неотразимо пробил – 1:0.

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Даниил Григорьев

Это уже 9-й гол хавбека при 5-ти результативных передачах, он самый результативный игрок сезона в «Металлурге».



На 64-й минуте Никита Кононенко упал в штрафной, судья указал на 11-метровую отметку. К мячу подошёл Матвей Ивашов и технично развёл вратаря и мяч по разным углам, забив уже 6-й гол, причём все – во втором круге.

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Ивашов исполняет пенальти

Быть бы 18-летнему воспитаннику липецкого футбола самым молодым пенальтистом «Металлурга» в российский период, если бы не Денис Якунин, реализовавший удар в послематчевой серии 1/16 финала Кубка России со столичным «Локомотивом» (2:2, 4:4 пен.) в 1998 году в возрасте 16 лет и 10 месяцев.



Лучший бомбардир «Родины-3» Вячеслав Худоклинов (9 голов) на 71-й минуте тоже отметился ударом, но не по воротам, а по ноге Пахомову. А так как вышедший на замену спасать свою команду москвич уже имел жёлтую карточку, за второе предупреждение был удалён с поля, чем низвёл шансы своей команды на спасение игры к нулю. Судья Иван Герасимов из Нижнего Новгорода вообще отработал люто: при не самоё грубой игре он предъявил футболистам 11 желтых карточек, а ещё одну уже в компенсированное время показал главному тренеру липчан Сергею Хрипункову, темпераментно руководившему командой от бровки.

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Судья - любитель краточек

Уже в компенсированное время дальний удар удался Кононенко и третий мяч затрепетал в сетке ворот хозяев - 3:0!



Любопытно, что вторую игру подряд у «Металлурга» забивают одни и те же – Григорьев, Ивашов и Кононенко.

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Никита Кононенко

Липчане в 18 матчах набрали 54 очка, сделали серьёзный шаг к выполнению официальной задачи-минимум на сезон – месту в «пятёрке». При этом и на 3-е место наша команда ещё сохраняет шансы.

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Липецкие болельщики в Москве

Кроме того, «Металлург» обновил несколько серий. Наша команда впервые за сезон одержала 3-ю победу подряд. А вратарь Никита Яворский не пропускает уже 5 матчей подряд, его «сухая» серия достигла уже 530 минут. Рекорд «Металлурга» – 637 «сухих» минут у Джемала Икановича в 1993 году.

«Металлургу» осталось провести два матча, ближайший дома с «Орлом» в эту субботу, 24 октября, начало в 14:00.

«Родина-3» – «Металлург» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Григорьев, 36. 0:2 – Ивашов, 64 (с пен.). 0:3 – Кононенко, 90+4.

«Родина-3»: 35. Вл-в Зайцев. 93. Евстратов. 21. Карташов. 12. В.Сазонов. 70. Атаманский (к) (11. Вахитов, 75). 59. Гердт. 13. Арх.Казанцев (19. Ал-р Андреев, 65). 29. Кроль (28. Кукушбаев, 46). 7. Чехлов (96. Высоченко, 65). 4. Белковский. 9. Н-та Морозов (22. Худоклинов, 46).

«Металлург»: 1. Яворский. 37. Веденеев. 76. Е.Ананьев (31. Подзолков, 67). 8. Д.Пахомов (к). 29. Бадртдинов. 28. Кононенко. 13. Дан.Григорьев (14. Черняков, 83). 5. Д.Павлов (77. Маркарян, 83). 27. Ивашов. 10. С.Потапов (92. Ал-й Скворцов, 67). 23. Агалаков.

Предупреждения: Атаманский, 49. Худоклинов, 51. В.Сазонов, 62. Высоченко, 77. Гердт, 90 – Батртдинов, 48. Е.Ананьев, 55. Веденеев, 69. Павлов, 76. Маркарян, 90+. Хрипунков (гл. тренер), 90+.Удаление: Худоклинов, 71 (2ж.).

Судьи И.Герасимов (Нижний Новгород), С.Кабанов (Самара), С.Сапронов (Набережные Челны). Инспектор А.Шрамко (Белореченск).

Москва. Стадион «Родина». 95 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (1)

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Ильич
сегодня, 18:05
Что сказать "молодцы",выложились на все 100- то...
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