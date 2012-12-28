«Металлург» опять выиграл 3:0 и готов замахнуться на «вечный» рекорд

Наша команда продолжила несколько приятных серий.

Соперника не назвать простым: к поединку со «сталеварами» москвичи подошли, имея серию из 5 побед подряд, в команду отбирают перспективных игроков со всей страны, которые затем двигаются вверх по пирамиде, которую венчает дебютант Премьер-Лиги «Родина».









«Металлург» не смог рассчитываться на центрального защитника Шоту Чихрадзе, который из-за травмы остался дома. Вместо него в пару к Максиму Веденееву перешёл капитан команды Дмитрий Пахомов, а освободившееся место в опорной зоне прикрыл Никита Кононенко. В остальном состав был таким же, как и в прошлом матче с «Сатурном», который липчане выиграли тома тоже со счётом – 3:0.









Кэп Пахомов надёжен на любой позиции

Но затем игра всё больше проходила под диктовку «Металлурга». Счёт был открыт на 36-й минуте, когда Дмитрий Павлов во второй игре подряд отметился голевой передачей. Даниил Григорьев убрал мяч под левую, ушёл от защитника и неотразимо пробил – 1:0.









Даниил Григорьев





На 64-й минуте Никита Кононенко упал в штрафной, судья указал на 11-метровую отметку. К мячу подошёл Матвей Ивашов и технично развёл вратаря и мяч по разным углам, забив уже 6-й гол, причём все – во втором круге.









Ивашов исполняет пенальти

Быть бы 18-летнему воспитаннику липецкого футбола самым молодым пенальтистом «Металлурга» в российский период, если бы не Денис Якунин, реализовавший удар в послематчевой серии 1/16 финала Кубка России со столичным «Локомотивом» (2:2, 4:4 пен.) в 1998 году в возрасте 16 лет и 10 месяцев.









Лучший бомбардир «Родины-3» Вячеслав Худоклинов (9 голов) на 71-й минуте тоже отметился ударом, но не по воротам, а по ноге Пахомову. А так как вышедший на замену спасать свою команду москвич уже имел жёлтую карточку, за второе предупреждение был удалён с поля, чем низвёл шансы своей команды на спасение игры к нулю. Судья Иван Герасимов из Нижнего Новгорода вообще отработал люто: при не самоё грубой игре он предъявил футболистам 11 желтых карточек, а ещё одну уже в компенсированное время показал главному тренеру липчан Сергею Хрипункову, темпераментно руководившему командой от бровки.









Судья - любитель краточек





Любопытно, что вторую игру подряд у «Металлурга» забивают одни и те же – Григорьев, Ивашов и Кононенко.









Никита Кононенко

Липчане в 18 матчах набрали 54 очка, сделали серьёзный шаг к выполнению официальной задачи-минимум на сезон – месту в «пятёрке». При этом и на 3-е место наша команда ещё сохраняет шансы.









Липецкие болельщики в Москве

Липецкий «Металлург» в гостях победил молодёжную команду столичной «Родины» – 3:0.Липчанам чуть-чуть повезло в начале матча, когда хозяев Никита Морозов из выгодной позиции попал в штангу.Это уже 9-й гол хавбека при 5-ти результативных передачах, он самый результативный игрок сезона в «Металлурге».Уже в компенсированное время дальний удар удался Кононенко и третий мяч затрепетал в сетке ворот хозяев - 3:0!Кроме того, «Металлург» обновил несколько серий. Наша команда впервые за сезон одержала 3-ю победу подряд. А вратарь Никита Яворский не пропускает уже 5 матчей подряд, его «сухая» серия достигла уже 530 минут. Рекорд «Металлурга» – 637 «сухих» минут у Джемала Икановича в 1993 году.«Металлургу» осталось провести два матча, ближайший дома с «Орлом» в эту субботу, 24 октября, начало в 14:00.0:1 – Григорьев, 36. 0:2 – Ивашов, 64 (с пен.). 0:3 – Кононенко, 90+4.35. Вл-в Зайцев. 93. Евстратов. 21. Карташов. 12. В.Сазонов. 70. Атаманский (к) (11. Вахитов, 75). 59. Гердт. 13. Арх.Казанцев (19. Ал-р Андреев, 65). 29. Кроль (28. Кукушбаев, 46). 7. Чехлов (96. Высоченко, 65). 4. Белковский. 9. Н-та Морозов (22. Худоклинов, 46).1. Яворский. 37. Веденеев. 76. Е.Ананьев (31. Подзолков, 67). 8. Д.Пахомов (к). 29. Бадртдинов. 28. Кононенко. 13. Дан.Григорьев (14. Черняков, 83). 5. Д.Павлов (77. Маркарян, 83). 27. Ивашов. 10. С.Потапов (92. Ал-й Скворцов, 67). 23. Агалаков.Атаманский, 49. Худоклинов, 51. В.Сазонов, 62. Высоченко, 77. Гердт, 90 – Батртдинов, 48. Е.Ананьев, 55. Веденеев, 69. Павлов, 76. Маркарян, 90+. Хрипунков (гл. тренер), 90+.Худоклинов, 71 (2ж.).И.Герасимов (Нижний Новгород), С.Кабанов (Самара), С.Сапронов (Набережные Челны). Инспектор А.Шрамко (Белореченск).Москва. Стадион «Родина». 95 зрителей.