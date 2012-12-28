Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
На автостоянке у парка нашли мужчину без сознания: что с ним случилось — выясняет полиция
Общество
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33 минуты назад
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Боевая часть беспилотника обезврежена на крыше поликлиники
БЧ вывезена на полигон для уничтожения.
Теперь специалисты оценят повреждения здания. О возобновлении работы поликлиники региональный Минздрав сообщит через свои официальные каналы.
Беспилотник упал на крышу здания филиала поликлиники № 4 сегодня ночью. После чего произошло возгорание. Пациентов филиала принимают врачи других подразделений поликлиники.
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