В Липецкой области ночью пройдёт небольшой дождь

Дождь буквально прорвётся через антициклон на короткое время, затем в регионе снова установится сухая погода.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии Атлантического антициклона, центр которого сместится с Поволжья на территорию Казахстана, будет сухо, лишь в ночь на 23 октября в зоне слабовыраженного атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят 7–9 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6–11 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днём — от +11 до +16 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днём — от +13 до +15 градусов.День 23 октября стал самым тёплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.