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Общество
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36 минут назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения по адресам: улица Юношеская, 42, улица Котовского, 37, улица Осканова, 1, 2, улица П. Смородина, 2 — без холодной воды 23 октября останутся жители пяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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