На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения по адресам: улица Юношеская, 42, улица Котовского, 37, улица Осканова, 1, 2, улица П. Смородина, 2 — без холодной воды 23 октября останутся жители пяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 42, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр. 1, 47, 47а, 49, 49а по улице Юношеской, № 37 по улице Котовского, № 2 по улице Осканова, № 1, 1а, 3, 3а по улице Артёмова, № 2 по улице П. Смородина, в частном секторе улицы Юношеской.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.