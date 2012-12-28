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56 минут назад

Хрипунков считает, что «Металлург» сейчас на подъеме, Димидко не может упрекнуть свою команду ни в чём

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После победы в Москве над «Родиной-3» - 3:0 главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков признался, что испытал большое облегчение.

– Ещё после домашнего матча я сказал, что «Родина-3» – наряду с нами одна из самых играющих команд в лиге. Но у нас футболисты индивидуально пока посильнее. Получился хороший матч с обеих сторон, мы забили своё, могли забить ещё.

– У вас, наверное, упал с души какой-то груз: «Металлургу» наконец удалось одержать три победы.

– Упал, безусловно, потому что весь сезон нас преследовал какой-то бич. Вроде бы всё шло хорошо, но каждый раз мы оступались на третьей игре. Теперь идём за четвёртой и за пятой победами подряд.

– Второй матч подряд забивает одни и те же: Григорьев, Ивашов, Кононенко. Чем это объясните?

– Я думаю, будущим голосованием за лучших футболистов команды. Возможно, эта тройка такой и окажется по его итогам. А если серьёзно, у нас играет вся команда. Они же не сами создают себе моменты, не обыгрывают по полкоманды. Всё это результат коллективных действий, которые приводят к голам, а они выступают лишь наконечниками атак.

– Можно ли сказать, что «Металлург» на подъёме?

– Да, безусловно. Хочется отметить, что в последних матчах мы больше домашняя команда, а на выезде играем не так успешно. В лиге, кроме нашего, ещё два хороших поля – у «Волны» и у «Родины». «Волне» мы тоже забили, но привезли себе на один гол больше. А здесь получилось выиграть. Поле, конечно, играет большую роль для нашей команды.

Главный тренер хозяев известнейший в прошлом футболист Александр Димидко отметил:

– Мы играли против очень хорошего соперника, и я не могу упрекнуть свою команду ни в чём. Даже оставшись в меньшинстве, ребята старались исправить неудачно складывающийся матч. Это говорит о характере команды. И что, наверное, на сегодняшний день для меня важнее, чем тот результат, который мы получили. Соперника с победой. Очень хорошая команда, мне понравилась. А нам есть куда расти.


Полностью ответы тренеров в видеофайлах.
Сергей Хрипунков
пресс-конференция
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