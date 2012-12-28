Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
Происшествия
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сегодня, 08:43
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20 БПЛА сбиты ночью над областью: жертв и масштабных разрушений нет
Губернатор опроверг сведения о десятках погибших и масштабных разрушениях во время ночной атаки БПЛА.
Погибших нет. Один человек пострадал. Ранение серьёзное, но наши врачи справились.
К сожалению, полностью избежать последствий на земле не удалось. Повреждены остекление и фасады нескольких домов. Сейчас делаем всё необходимое, чтобы как можно быстрее устранить последствия.
Видим, что в социальных сетях распространяются ложные сообщения о десятках погибших и масштабных разрушениях. Это не соответствует действительности. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации», — говорится в опубликованном утром посте губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Ночью во время воздушной атаки обломки БПЛА повредили в Липецке остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов. Беспилотник упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Его боевая часть не разорвалась сейчас ее обезвреживают. Ранен 25-летний житель города.
С 9 утра в Липецке начнет работать специальная комиссия по оценке ущерба от ночной атаки БПЛА. Она проведет обследование домов, оценит ущерб и зафиксирует все повреждения.
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