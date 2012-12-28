20 БПЛА сбиты ночью над областью: жертв и масштабных разрушений нет

Губернатор опроверг сведения о десятках погибших и масштабных разрушениях во время ночной атаки БПЛА.





«Друзья, сегодня ночью Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников. Над территорией региона сбиты порядка 20 БПЛА.Погибших нет. Один человек пострадал. Ранение серьёзное, но наши врачи справились.К сожалению, полностью избежать последствий на земле не удалось. Повреждены остекление и фасады нескольких домов. Сейчас делаем всё необходимое, чтобы как можно быстрее устранить последствия.Видим, что в социальных сетях распространяются ложные сообщения о десятках погибших и масштабных разрушениях. Это не соответствует действительности. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации», — говорится в опубликованном утром посте губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.Ночью во время воздушной атаки обломки БПЛА повредили в Липецке остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов. Беспилотник упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Его боевая часть не разорвалась сейчас ее обезвреживают. Ранен 25-летний житель города.С 9 утра в Липецке начнет работать специальная комиссия по оценке ущерба от ночной атаки БПЛА. Она проведет обследование домов, оценит ущерб и зафиксирует все повреждения.