«РВК» сообщил о планах повышения в Липецке тарифа на водоотведение

Депутаты Липецкого горсовета выясняли целесообразность такого плана.

Сегодня комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета рассмотрела обращение ООО «РВК-Липецк» и регионального Министерства энергетики и тарифов об увеличении тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года.Тарифы на коммунальные услуги растут ежегодно, в этом году они менялись даже дважды — в январе и в октябре. Однако инициатива «РВК» касается другого: дополнительного роста тарифа на водоотведение из-за увеличившихся издержек концессионера на содержание быстро растущих основных фондов. Они пополняются за счёт включения в них бесхозяйных сетей и коммуникаций микрорайонов-новостроек. По данным главного инженера «РВК-Липецк» Александра Шачнева, сейчас, на четвёртом году концессии, таких инженерных объектов в ведении организации стало вдвое больше. Существующего тарифа не хватает на покрытие расходов: оплату электроэнергии, налогов, ремонты, утилизацию илового осадка на городских очистных, производственные и иные нужды. Ожидаемый операционный убыток в 2026 году составляет 500 млн рублей, а с начала деятельности — миллиард рублей.— Все эти четыре года у нас было больше расходов, чем тарифной выручки. Жить дальше при таком отсроченном возврате нельзя. Чтобы продолжить выполнять наши обязательства по модернизации сетей и очистных сооружений, компании требуется рост тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года на 45,9%, — резюмировал Александр Шачнев.По расчётам РВК, для 90% жителей Липецка рост платежей будет не таким заметным, как может показаться. В Липецке у компании чуть более 252 тысяч абонентов. Для 60% горожан, которые платят за водоотведение до 250 рублей в месяц, рост тарифа добавит к квитанции не более 77 рублей. Для 29% жителей, платящих за эту услугу до 500 рублей, увеличение составит не более 155 рублей. Александр Шачнев отметил, что доля услуг водоснабжения и водоотведения в общей квитанции останется самой низкой — 7,7% от всех начислений. То есть в общем росте оплаты по всем квитанциям надбавка от «РВК» составит около 1%.Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров отметил: если бы концессионер просил поднять тариф постепенно, начиная с 2023 года, такого резкого одномоментного роста не было бы. Депутат Вера Урываева подсчитала, что при таком подходе ежегодная надбавка не превышала бы 7% к утверждённому региональным регулятором тарифу, что было бы более приемлемо для липчан. Заместитель министра энергетики и тарифов Светлана Крылова уточнила, что в предыдущие годы компания не могла выходить с предложением об увеличении тарифа по условиям действующего концессионного соглашения. Увеличение на треть обслуживаемых сетей — как вновь построенных, так и бесхозяйных — дало компании законное право.Депутаты Вера Урываева и Алина Теперик обратили внимание на долгую реакцию на заявки горожан по утечкам воды и засорам канализации. Александр Шачнев напомнил, что за четыре года концессии в обновление систем водоснабжения, канализации и городской станции аэрации инвестировано 4,9 млрд рублей. За это время выполнена пятилетняя программа: построено и реконструировано почти 40 км сетей, на 80% завершена модернизация биологической очистки на очистных. Как результат — утечек стало на 17% меньше. Проблем с водоснабжением и канализацией стало в разы меньше в центре города, в районе Тракторного и в новых микрорайонах. Ещё несколько лет — и Липецк забудет, с чего начиналась концессия: с 8 тысяч засоров канализации и 700 порывов на сетях в год. В этом году компания вложит в модернизацию около 2 млрд рублей — столько же, сколько инвестировала в 2023–2025 годах.Председатель горсовета Евгения Фрай отметила, что компания выполнила пятилетнее задание за четыре года в непростых экономических условиях, и выразила уверенность, что за 10 лет с начала концессии «РВК» сумеет выполнить большую часть поставленных задач. Депутаты признали обращение целесообразным. Председатель комиссии Михаил Русаков от лица коллег заявил, что горсовет ожидает от «РВК-Липецк» продолжения работы по улучшению качества обслуживания инфраструктуры и своевременного выполнения работ.Комиссия приняла решение направить обращение об изменении тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года на рассмотрение губернатору.