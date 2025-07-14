Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
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сегодня, 11:27
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О судьбе трех долгостроев в Военном городке станет известно через месяц
Экс-мэр Липецка — сенатор Евгения Уваркина сообщила, что военные ищут способ довести до ума три большие многоэтажки, замороженные в 2015 году.
«Еще будучи мэром, занималась этим вопросом вместе с губернатором Игорем Артамоновым. Встречались, писали письма в Министерство обороны РФ, но получали один и тот же ответ: «Планируется использовать для собственных нужд». На вопрос: «Когда приведете в порядок?» — четкого ответа не было», — написала Уваркина о трех многоэтажках, замороженных Министерством обороны ровно 10 лет назад.
Вместе с другим сенатором Игорем Тресковым, курирующем инвентаризацию и вовлечение в хозяйственный оборот федеральных объектов, Евгения Уваркина осмотрела эти многоэтажки, и сообщила, что есть несколько вариантов окончания их строительства. Дело опять стоит за Министерством обороны, которое должно в течение месяца определиться с решением проблемы.
Напомним, что три высотки начали возводить в Военном городке весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одной из них до сих пор цел баннер с указанием заказчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова, недавно приговоренного к 13 годам лишения свободы и 100 млн рублей штрафа по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 4 млрд рублей.
Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу.
Военный городок стал юридически частью Липецка в конце декабря 2022 года. Но Минобороны оставило за собой три гражданских объекта замороженного строительства и жилые бараки, судьбу которых, по заявлению Евгении Уваркиной, также в течение месяца должно решить военное ведомство. «Министерство обороны должно оперативно в течение месяца передать их муниципалитету для включения в программу комплексного развития территории или переселения из аварийного жилья».
Также на встрече военных и сенаторов обсуждалась возможность передачи Министерством обороны мэрии земельного участка на улице Гагарина, 80, который, как ранее рассказывал GOROD48, крайне нужен муниципалитету для строительства новой школы на 1200 мест взамен старой 24-й. Евгения Уваркина сообщила, что администрация Липецка рассмотрит предложения военных о предоставления им иного места для своих нужд, чтобы забрать участок в районе Быханова сада под социальную инфраструктуру.
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