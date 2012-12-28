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Происшествия
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14 минут назад
Дело — труба: тракторист агрофирмы повредил магистральный газопровод
Компании «Газпром» был причинен крупный ущерб — более двух миллионов рублей. Уголовное дело закончилось примирением сторон.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, начальник участка агрофирмы поручил трактористу земляные работы в охранной зоне магистрального газопровода. Тракторист по неосторожности повредил газопровод, что привело к утечке газа и масштабным аварийным работам. Компании «Газпром» был причинен крупный ущерб — более двух миллионов рублей.
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области
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