Дело — труба: тракторист агрофирмы повредил магистральный газопровод

Компании «Газпром» был причинен крупный ущерб — более двух миллионов рублей. Уголовное дело закончилось примирением сторон.

Чаплыгинский районный суд после полного возмещения материального ущерба и примирения сторон прекратил уголовное дело 56-летнего начальника участка агрофирмы, тракторист которой 27 июля 2025 года повредил магистральный газопровод. Мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба (по части первой статьи 216 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, начальник участка агрофирмы поручил трактористу земляные работы в охранной зоне магистрального газопровода. Тракторист по неосторожности повредил газопровод, что привело к утечке газа и масштабным аварийным работам. Компании «Газпром» был причинен крупный ущерб — более двух миллионов рублей.