В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Происшествия
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46 минут назад
14-летняя девочка пострадала в аварии на улице Ударников
За сутки на дорогах области получили травмы три человека.
Ещё одно ДТП произошло вчера на проспекте Победы: здесь столкнулись «Лада Приора» с 22-летним водителем и мопед под управлением 17-летнего парня. В аварии получил травму 19-летний пассажир мопеда, после оказания помощи он был отпущен.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
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