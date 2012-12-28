14-летняя девочка пострадала в аварии на улице Ударников

За сутки на дорогах области получили травмы три человека.



Днём 13 октября в Липецке на улице Ударников столкнулись автомобили «Лада Веста» с 38-летним водителем и «Соллерс Атлант» под управлением 37-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 14-летняя пассажирка «Весты», им потребовалась медицинская помощь.

Ещё одно ДТП произошло вчера на проспекте Победы: здесь столкнулись «Лада Приора» с 22-летним водителем и мопед под управлением 17-летнего парня. В аварии получил травму 19-летний пассажир мопеда, после оказания помощи он был отпущен.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.