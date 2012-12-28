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Происшествия
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сегодня, 14:14
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Липчанин обнаружил на капоте покрышку и в отместку разбил соседний «Мерседес»
Но ошибся — шину на его автомобиль положил кто-то другой.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, в ночь на 28 февраля этого года в автомобиле липчанина сработала сигнализация, и сразу после этого он увидел, что на капоте кто-то оставил покрышку. Хозяин машины стал искать недруга по методу горячего двигателя, ощупывая на тепло капоты стоящих рядом машин. И ошибочно решил, что покрышку оставил хозяин автомобиля «Мерседес», который в это время мирно спал дома.
По данным следствия, липчанин кинул в «Мерседес» покрышку со своего капота, а затем несколько раз ударил чужую машину руками и ногами. В результате были повреждены эмблема и накладка решётки радиатора, абсорбер переднего бампера, крепление кронштейна зеркала заднего вида, камера в зеркале, а также краска на передней двери. Ущерб превысил 220 тысяч рублей.
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