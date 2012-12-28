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сегодня, 14:14
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Липчанин обнаружил на капоте покрышку и в отместку разбил соседний «Мерседес»

Но ошибся — шину на его автомобиль положил кто-то другой.

23-летнего липчанина будут судить по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, в ночь на 28 февраля этого года в автомобиле липчанина сработала сигнализация, и сразу после этого он увидел, что на капоте кто-то оставил покрышку. Хозяин машины стал искать недруга по методу горячего двигателя, ощупывая на тепло капоты стоящих рядом машин. И ошибочно решил, что покрышку оставил хозяин автомобиля «Мерседес», который в это время мирно спал дома.

По данным следствия, липчанин кинул в «Мерседес» покрышку со своего капота, а затем несколько раз ударил чужую машину руками и ногами. В результате были повреждены эмблема и накладка решётки радиатора, абсорбер переднего бампера, крепление кронштейна зеркала заднего вида, камера в зеркале, а также краска на передней двери. Ущерб превысил 220 тысяч рублей.
повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Догадки
16 минут назад
Похоже кто то застолбил парковочное место покрышкой, а обидчик мерседеса проигнорировал этот посыл и поставил туда своё авто.
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Липчанин
36 минут назад
Камеры? Нет, не слышал.
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Виктор
38 минут назад
Возместит ущерб оплатит штраф госпошлину сходит не раз к следователю Оно того стоит ?
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Шерлок Холмс.
43 минуты назад
Интересная история, много загадок и методология исследования. Так как написано - по горячему двигателю, то он определил, что двигатель горячий. Но хозяин уже спал, учитывая, что февраль был холодный, то хозяин мерседеса очень быстро добежал до кровати и заснул, наверное ожидал необыкновенного сна. Интригующе. Дождемся развязку.
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Кукун
15 минут назад
Надо было по следам смотреть, а авто, скорее, стояло на подогревателе
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( i )
сегодня, 14:48
Не нужно оставлять имущество без присмотра
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Месть
сегодня, 14:46
- это блюдо которое должно подаваться холодным.
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