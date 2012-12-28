В зоне рекреации 15 микрорайона пожарные тушили дерево

Его могли поджечь.

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Днем 14 октября в рекреационной зоне Каменного лога у 15-го микрорайона горела огромная ива.По словам очевидцев, внутри дерево оказалась пустым. При этом электропроводов рядом с ним нет, что может говорить о поджоге. Иву потушили пожарные.