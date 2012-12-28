55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Происшествия
197
16 минут назад
В зоне рекреации 15 микрорайона пожарные тушили дерево
Его могли поджечь.
По словам очевидцев, внутри дерево оказалась пустым. При этом электропроводов рядом с ним нет, что может говорить о поджоге. Иву потушили пожарные.
0
1
1
0
0
Комментарии