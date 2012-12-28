55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Общество
271
37 минут назад
Липецкая вечЁрка: труп в машине, стрельба на остановке и опасный сахар
Сегодня, 14 октября, полицейские рассказали, как нашли труп в автомобиле, возбуждено уголовное дело на стрелка, и суд потребовал выплатить уборщице полмиллиона рублей.
Полицейские установили личность шофера — это 67-летний житель села Доброе. Скорее всего он внезапно умер за рулём.
«Только уважение. Понял что уходит, никого с собой не захватил», — написал Соболезную.
И еще о дорожно-транспортных происшествиях. Накануне днём в Липецке на улице Ударников столкнулись автомобили «Лада Веста» с 38-летним водителем и «Соллерс Атлант» под управлением 37-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 14-летняя пассажирка «Весты», им потребовалась медицинская помощь.
В ночь на среду в липецком садоводческом товариществе «Речное» сгорел 12-летний автомобиль «ВАЗ-2114».
«Наверняка задолбал жителей гонщик на четырке, вот и итог», — предположил Там.
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего ельчанина по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Возвращаясь ночью домой молодой человек увидел на улице Костенко компанию, которая громко слушала музыку и не хотела уменьшить звук. Тогда парень достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лица 44-летнего мужчины и 51-летней женщины.
Максимальная санкция стать предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
«Охранник тишины и покоя Ельца, вышел на ночное дежурство!» — посмеялся Елецкий блокбастер.
«Да правильно он всё сделал, если хамло по-хорошему не понимает, что остаётся, только так», — не стал миндальничать Александр Н.
«Какой правильный мальчуган, может, вместо вознаграждения отправить его на СВО? Любит он стрелять, надо посодействовать», — предложил Липчанин1.
Минувшим летом на 50-летнюю уборщицу Лебедянского сахарного завода во время работы упали 50-килограммовые мешки с сахаром. Женщина получила переломы ног и травму позвоночника. Долгое время она вообще не могла ходить, встала на ноги только недавно и постепенно восстанавливается.
Полученные на производстве травмы были отнесены к категории тяжких. Расследование несчастного случая пришло к выводу: мешки упали на уборщицу из-за ошибок в организации производственных работ. Виновника случившегося оштрафовали по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда».
В пользу уборщицы по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в размере полмиллиона рублей.
Читателей GOROD48 сумма не впечатлила, они посчитали ее небольшой.
«Что-то маловато будет. Полмиллиона. На лечение сколько уйдет, а зарплата уборщицы небольшая, соответственно и больничный», — написал Липчанин.
«Раньше за производственную травму пожизненно пенсию платили по потере трудоспособности! А сейчас капиталисты откупились разовой выплатой и всё!» — добавил Да уж.
«Берегите уборщиц — молодежь не идет работать на эту должность, и это печально!» — посоветовала Нонка.
В Липецке начались дожди. Завтра днем снова ожидается небольшой. Температура в городе, по прогнозам синоптиков, составит от +15 до +17 градусов.
Так что отопительный сезон начали не зря. Сегодня подключили к отоплению примерно шестую часть многоэтажных домов, по данным мэрии. График можно посмотреть здесь.
Сегодня Покров Пресвятой Богородицы. Этот день считается границей между осенью и зимой. По народным приметам, если сегодня не выпал снег, то устойчивого снежного покрова не будет до декабря. При этом, если березы и дубы еще не сбросили листву (как сейчас) стоит ожидать морозную зиму.
А еще на Покров не принято давать невыполнимых обещаний и отказывать в предложениях руки и сердца.
И обратите внимание, завтра в Липецкой области начинается сезон охоты на пушных зверей.
0
0
0
0
0
Комментарии