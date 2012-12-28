Липецкая вечЁрка: труп в машине, стрельба на остановке и опасный сахар

Сегодня, 14 октября, полицейские рассказали, как нашли труп в автомобиле, возбуждено уголовное дело на стрелка, и суд потребовал выплатить уборщице полмиллиона рублей.