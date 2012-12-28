35-летняя гостья сняла со спящего мужчины золотую цепочку

49-летний липчанин обратился в полицию.

11 октября в отдел полиции №3 обратился 49-летний мужчина с заявлением о краже золотой цепочки стоимостью 30 000 рублей. В краже подозревается его 35-летняя гостья.«После того, как хозяин уснул, женщина сняла с него цепочку и ушла из квартиры. Цепочку она продала за 13 000 рублей, а деньги потратила», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело о краже, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.