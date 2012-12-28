Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
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Происшествия
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сегодня, 11:29
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35-летняя гостья сняла со спящего мужчины золотую цепочку
49-летний липчанин обратился в полицию.
«После того, как хозяин уснул, женщина сняла с него цепочку и ушла из квартиры. Цепочку она продала за 13 000 рублей, а деньги потратила», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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