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сегодня, 11:29
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35-летняя гостья сняла со спящего мужчины золотую цепочку

49-летний липчанин обратился в полицию.

11 октября в отдел полиции №3 обратился 49-летний мужчина с заявлением о краже золотой цепочки стоимостью 30 000 рублей. В краже подозревается его 35-летняя гостья.

«После того, как хозяин уснул, женщина сняла с него цепочку и ушла из квартиры. Цепочку она продала за 13 000 рублей, а деньги потратила», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
И шо
37 минут назад
Проспал усё.Пригласил,так делом занимайся.
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Лабрадор
41 минуту назад
Видать наличкой не заплатил.
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Липчанин 1
44 минуты назад
За удовольствие платить надо, все ясно.
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Бывает
53 минуты назад
Сам то хоть цел и то ладно.
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Ибо
59 минут назад
При гостях спать надо чутко а лучше вообще не ложиться пока гостей не проводишь.
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Александр Н.
39 минут назад
А лучше вообще без гостей,как то спокойнее.
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