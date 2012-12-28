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Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей — деньги должны вернуть
Происшествия
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57 минут назад
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Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей — деньги должны вернуть
Суд удовлетворил иски о взыскании с владельцев электронных кошельков неосновательного обогащения.
Напомним, женщина поверила «сотрудникам портала Госуслуг» и отправила деньги на «безопасный счет», а точнее сразу на 17 счетов электронных кошельков в платежном сервисе.
При расследовании уголовного дела о мошенничестве полицейские вышли на владельцев электронных кошельков, а прокуратура подали к ним иски.
Все иски о взыскании с владельцев электронных кошельков неосновательного обогащения удовлетворены. Исполнение решений суда обещает проконтролировать прокуратура.
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