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Хрипунков поблагодарил болельщиков, тренер соперников заявил, что ночью его команду… подменили

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После победы «Металлурга» над раменским «Сатурном» – 3:0 тренеры команд пребывали в диаметрально противоположном расположении духа.

– Всю неделю футболисты прямо летали по полю, всё было здорово, всё получалось, настроение хорошее, особенно после победы над лидером в прошлом туре, – сказал наставник гостей Алексей Медеведев. – И вчера, проехав шесть часов, когда вышли на предыгровую тренировку, я не знал, как их с поля выгнать. Говорят, поле классное, всё получается, всё здорово, лёгкость какая-то. Не могли же они за ночь растерять физическую форму или разучиться играть, но сегодня было не узнать вообще всех, все сыграли не то что ниже своих возможностей, они процентов максимум на 10-15 сыграли.


Его визави Сергей Хрипунков, напротив, излучал уверенность.

– Этот матч можно поставить в один ряд с домашней победой над «Волной». И там, и там провели прекрасно провели первые таймы, а вторые не столь хорошо. Мы хотим доминировать всю игру, но пока не получается. Команда соперника шла отыгрываться, надо было пересиливать, терпеть в обороне. За весь второй тайм практически ничего не создали впереди, но ничего не дали создать и гостям. Я не беру ауты, угловые, это всегда опасно, я имею в виду с игры. В конце ещё нашли момент, прекрасно исполненный Кононенко. Поэтому всех с заслуженной победой! Спасибо болельщикам, которые сегодня нас очень яростно поддерживали, даже я моментами не мог докричаться до своих футболистов.

Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах.
Сергей Хрипунков
пресс-конференция
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Комментарии (1)

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Мизантроп
39 минут назад
никогда не понимал зачем это смотреть
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