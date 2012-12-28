Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Хрипунков поблагодарил болельщиков, тренер соперников заявил, что ночью его команду… подменили
Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей — деньги должны вернуть
Липецкая вечЁрка: депутаты распределили портфели, ДТП с шестью машинами, и памятник капитализму
Общество
237
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: депутаты распределили портфели, ДТП с шестью машинами, и памятник капитализму
Сегодня, 15 октября, депутаты областного Совета избрали спикера и сенатора, стало известно, что на улице Неделина столкнулись сразу шесть автомобилей, и пустующий постамент памятника Ленину занял памятник потреблению.
Председателем Совета во второй раз избран 31-летний единорос Владимир Сериков. Его замами стали 47-летний Андрей Фролов и 45-летняя Екатерина Хрусталева.
В региональном парламенте сформированы шесть фракций. Самая многочисленная у «Единой России» — 28 депутатов. У КПРФ — четыре, у ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Партии Пенсионеров» — по одному парламентарию.
Представителем областного парламента в Совете Федерации стал 31-летний Евгений Саввин. В связи с этим он сегодня сложил полномочия депутата облсовета.
Подробнее о новом сенаторе можно почитать здесь. Напомним, его предшественник — Максим Кавджарадзе представлял в Совете Федерации наш регион почти четверть века.
«Теперь заживем», — решил Добрый.
Накануне на улице Неделина 34-летний водитель «ВАЗ-2110» врезался сразу в пять стоящих автомобилей: «Ладу Ларгус», «Ладу Весту», «Шевроле Авео», «Опель Корса» и «Ауди». В аварии получил травму 68-летний водитель «Ларгуса».
Еще одного водителя будут судить за ошибку. В ночь на 28 февраля 23-летний липчанин нашел на капоте своей машины покрышку и решил, что ее подкинул владелец «Мерседеса», так как двигатель его автомобиля показался ему теплым.
Разозленный липчанин бросил покрышку в «Мерседес» и несколько раз ударил по чужой машине, повредив эмблему, решётку радиатора, бампер, крепление бокового зеркала, камеру в зеркале, и краску на передней двери. Ущерб превысил 220 тысяч рублей.
Водителя будут судить по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба.
«Месть — это блюдо которое должно подаваться холодным», — заметил комментатор.
Вчера GOROD48 рассказал об опасном люке на улице Ушинского, а сегодня его крышку продавил автобус маршрута № 11.
В «Ростелекоме» заверили, что привели люк в порядок, но, видимо, крышка сломалась под тяжестью автобуса.
На площади Константиновой уже давно пустует постамент памятника Ленину. Какому-то шутнику надоело ждать возвращения вождя из реставрации и он водрузил на постамент тележку из супермаркета.
«Так как памятник Ленину вернётся на своё законное место не скоро, креативные сокольцы решили водрузить на его место символ новой эпохи, гипермаркетов и капитализма. Ну чтобы пьедестал не простаивал по чём зря. Обращаюсь к вам, товарищи реставраторы! Вы бы поторопились с марафетом Ильича, пока ещё что-то более интересное не водрузили», — написал в соцсетях автор снимка новой скульптурной группы.
«Свято место пустым не будет. Креативненько и современно!», — считает Тема для размышления.
«Пустая продуктовая тележка это не символ нового времени Это память о пустых полках развитого социализма», — уверен Виктор.
«А памятник Ленину на Соборной площади неужели нельзя просто отмыть?», — поинтересовался Старожил.
«В советские времена весь обком сдал бы партбилеты за волокиту», — написал НКВД.
«Можно телегу эту в бронзе отлить, и оставить так. Отражает облик эпохи. Рядом еще можно холодильник и телевизор из бронзы отлить», — предложил Думаю.
«И надпись сделать: Ай да пятерочка, ай да матушка», — добавила Ага.
Завтра дожди прекратятся и снова потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке от +19 до +21 градуса.
3
0
0
1
0
Комментарии