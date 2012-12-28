Липецкая вечЁрка: депутаты распределили портфели, ДТП с шестью машинами, и памятник капитализму

Сегодня, 15 октября, депутаты областного Совета избрали спикера и сенатора, стало известно, что на улице Неделина столкнулись сразу шесть автомобилей, и пустующий постамент памятника Ленину занял памятник потреблению.