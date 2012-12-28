В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Происшествия
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56 минут назад
Ночью в области отразили воздушную атаку
В состоянии красного уровня тревоги регион находится семь с половиной часов.
Среди атакованных — Липецкая область и её соседи по Черноземью: Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает Минобороны РФ.
Режим красного уровня воздушной опасности действовал в области больше семи часов — с половины десятого вечера до пяти утра.
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