Ночью в области отразили воздушную атаку

В состоянии красного уровня тревоги регион находится семь с половиной часов.



902 беспилотника самолётного типа перехватила этой ночью российская ПВО над 20 регионами и Азовским морем.Среди атакованных — Липецкая область и её соседи по Черноземью: Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская и Тульская области, сообщает Минобороны РФ.Режим красного уровня воздушной опасности действовал в области больше семи часов — с половины десятого вечера до пяти утра.