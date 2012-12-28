Сотрудник елецкой колонии за деньги проносил осужденному телефоны и сим-карты

И сам сел на 3 года и 3 месяца.

Елецкий городской суд приговорил к трём годам и трём месяцам общего режима с лишением звания старший лейтенант внутренней службы 34-летнего сотрудника исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области.Теперь уже бывшего сотрудника елецкой колонии на улице Кротевича суд признал виновным в получении взятки через посредника и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Также суд конфисковал сумму взятки в 20 тысяч рублей. Следствие по делу вел СК.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сотрудник колонии прносил одному из осужденных мобильные телефоны и сим-карты. За каждый пронос ему полагалось вознаграждение в 10 тысяч рублей.Деньги и телефоны офицеру передавала жена осужденного.