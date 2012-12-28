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Сотрудник елецкой колонии за деньги проносил осужденному телефоны и сим-карты

И сам сел на 3 года и 3 месяца.

Елецкий городской суд приговорил к трём годам и трём месяцам общего режима с лишением звания старший лейтенант внутренней службы 34-летнего сотрудника исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области.

Теперь уже бывшего сотрудника елецкой колонии на улице Кротевича суд признал виновным в получении взятки через посредника и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Также суд конфисковал сумму взятки в 20 тысяч рублей. Следствие по делу вел СК.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сотрудник колонии прносил одному из осужденных мобильные телефоны и сим-карты. За каждый пронос ему полагалось вознаграждение в 10 тысяч рублей. 

Деньги и телефоны офицеру передавала жена осужденного. 
взятка
превышение должностных полномочий
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Комментарии (3)

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23 минуты назад
Кто же его здал?
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Леликов Сергей г. Липецк
30 минут назад
Для сотрудников ФСИН неслужебной связью считается вступление в отношения с осуждёнными(ИЛИ), которые не предусмотрены должностными обязанностями, с целью получить выгоду (деньги, услуги).
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Олег.
31 минуту назад
Блин очень прикольно, Сам себя Посадил, что там очень Хорошо наверно хорошо кормят.
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