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Происшествия
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сегодня, 15:47
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Сотрудник елецкой колонии за деньги проносил осужденному телефоны и сим-карты
И сам сел на 3 года и 3 месяца.
Теперь уже бывшего сотрудника елецкой колонии на улице Кротевича суд признал виновным в получении взятки через посредника и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Также суд конфисковал сумму взятки в 20 тысяч рублей. Следствие по делу вел СК.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сотрудник колонии прносил одному из осужденных мобильные телефоны и сим-карты. За каждый пронос ему полагалось вознаграждение в 10 тысяч рублей.
Деньги и телефоны офицеру передавала жена осужденного.
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