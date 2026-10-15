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сегодня, 14:03
8

Вместо «Вишнёвого сада» — дубовый: на Городище появилась театральная аллея

Краснолистные дубы посадили мэр Липецка, руководители и актёры всех трёх липецких театров и даже гости из Новороссийска.

Сегодня в Липецке на Городище в честь 150-летия Союза театральных деятелей России и 25-летия Липецкого драматического театра была заложена «Театральная аллея», на которой представители всех липецких театров высадили 25 краснолистных дубов. Деревья высаживали также мэр Липецка Михаил Щербаков и гости из Новороссийска и Ижевска.

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Изначально на аллее собирались посадить 25 яблонь и по аналогии с «Вишневым садом» в Липецке должен был появиться «Яблоневый сад». Но потом остановились всё же на более эстетичных и долговечных краснолистных дубах. Этот дуб достигает в высоту 20-25 метров, и живет 200-300 лет! Естественный его ареал — восточная часть Северной Америки (Канада, США). В России он известен с начала XIX века.

Режиссер Липецкого драматического театра Геннадий Балабаев на закладке «Театральной аллеи» не растерялся и снова заговорил о наболевшем, вспомнив известную народную формулу, что за свою жизнь мужчине надо выполнить несколько миссий: «Построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

«Семьи и дети у актёров есть, деревья посадили, теперь надеемся, что при нашей жизни театру всё же построят свой дом», — заявил режиссёр, чем несколько смутил мэра.

Сам Михаил Щербаков отметил: у липецкого муниципального театра всё впереди, и на фоне 150-летия СТД он очень юный, и что за четвертьвековым юбилеем стоит тяжёлая работа артистов.

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Сажать «дубы-колдуны» труппа театра на Соколе пришла практически в полном составе. Артисты также выступили на сцене Городища с двумя песнями – из спектаклей «Ханума» и «Чайка». Это дань памяти истории театра — при создании он задумывался как музыкальный. Также вспомнили о первом художественном руководителе и режиссёре театра Якове Лившице. Деревья сажала и первый директор этого театра, Народный артист России Валентина Бражник.

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Были и представители других липецких театров — к закладке аллеи присоединились руководство Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого и Липецкого государственного театра кукол.

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А ещё дубы в Липецке сажали артисты Новороссийского городского театра, который гастролирует в нашем городе с двумя спектаклями: импровизацией для детей в стиле дымковской игрушки «Золотая рыбка» и комедией для взрослых «Come on! Давай, детка!». Заместитель директора Новороссийского театра Светлана Сластина рассказала, что у их театра также осенью сажают деревья во время международного фестиваля «Театральная гавань». Рядом с каждым деревом даже устанавливают памятные таблички о театрах-участниках фестиваля. В Липецке таких табличек было две — от Союза театральных деятелей и Липецкого драматического театра.

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Директор театра Толстого Юрий Итин рассказал, что поддержать коллег он с артистами пришел несмотря на то, что сегодня последний день фестиваля «Липецкие театральные встречи», на который в этом году приехали 11 театров и 600 участников. Параллельно в театре сейчас усиленно репетируют: в сентябре ушел из жизни заслуженный артист России Сергей Бельский и сейчас на его роли — а их очень много — вводят новых артистов. Причём многие эти спектакли уже стоят в афише. Временно заморожены спектакли «Ревизор» и «Супница». В «Протокол одного заседания» уже введен Андрей Литвинов — спектакль с его участием даже показан на «Липецкиих театральных встречах». Новых актеров на роли Бельского вводят в спектакли «Ханума», «Слишком женатый таксист», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники».
благоустройство
театр
озеленение
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Комментарии (8)

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Лиза
37 минут назад
Молодцы! Надеюсь, все деревья выживут и вырастут большими и красивыми, радуя липчан и гостей города.
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МимоШел
40 минут назад
Краснолистный дуб - красиво, но выбор стремный. Краснолистный, он же американский. На северах куда ни шло. А в местах теплых имеет шанс превратиться в инвазивный с его самосевом. Вон под американским кленом опавшие листья не гниют, и ничего другого не растет. С ним уже спохватились.
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Самое время
сегодня, 14:17
Еще бы зимой посадили
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Жесть
25 минут назад
Осенью высаживать деревья можно до +8 градусов. На Катукова аллею высаживали в январе прошлого года, когда погода стояла плюсовая. Все прижилось, растет и радует глаз!!! Сирень, даже зацвела этим летом. И прежде чем писать о чем-либо, поинтересуйтесь, хотя бы в интернете!!!
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Да уж
сегодня, 14:21
Все делается ради показухи, а то что деревья погибнут - никого не волнует
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Организаторы
сегодня, 14:42
Все делается ради показухи, а то что деревья погибнут - никого не волнует создания театральной аллеи на Липецком Городище соблюдают главные агротехнические правила посадки краснолистных дубов в середине октября. Выбор морозостойкого сорта, подходящего для городской среды, и открытой освещенной локации обеспечивают успешную адаптацию саженцев.
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Цыганский Барон
53 минуты назад
создания театральной аллеи на Липецком Городище соблюдают главные агротехнические правила посадки краснолистных дубов в середине октября. Выбор морозостойкого сорта, подходящего для городской среды, и открытой освещенной локации обеспечивают успешную адаптацию саженцев. поливать никто не будет, все засохнет вот увидите
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26-й
22 минуты назад
поливать никто не будет, все засохнет вот увидите 98% процентов саженцев, высаженных Зеленхозом, прижились и растут. Их поливают регулярно!!! И да будет Вам, заумным, что в течении 3-х лет, Зеленхоз обязан за ними следить и, в случае гибели, заменить на живой саженец.
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