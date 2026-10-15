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Культура
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сегодня, 14:03
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Вместо «Вишнёвого сада» — дубовый: на Городище появилась театральная аллея
Краснолистные дубы посадили мэр Липецка, руководители и актёры всех трёх липецких театров и даже гости из Новороссийска.
Изначально на аллее собирались посадить 25 яблонь и по аналогии с «Вишневым садом» в Липецке должен был появиться «Яблоневый сад». Но потом остановились всё же на более эстетичных и долговечных краснолистных дубах. Этот дуб достигает в высоту 20-25 метров, и живет 200-300 лет! Естественный его ареал — восточная часть Северной Америки (Канада, США). В России он известен с начала XIX века.
Режиссер Липецкого драматического театра Геннадий Балабаев на закладке «Театральной аллеи» не растерялся и снова заговорил о наболевшем, вспомнив известную народную формулу, что за свою жизнь мужчине надо выполнить несколько миссий: «Построить дом, посадить дерево и вырастить сына».
«Семьи и дети у актёров есть, деревья посадили, теперь надеемся, что при нашей жизни театру всё же построят свой дом», — заявил режиссёр, чем несколько смутил мэра.
Сам Михаил Щербаков отметил: у липецкого муниципального театра всё впереди, и на фоне 150-летия СТД он очень юный, и что за четвертьвековым юбилеем стоит тяжёлая работа артистов.
Сажать «дубы-колдуны» труппа театра на Соколе пришла практически в полном составе. Артисты также выступили на сцене Городища с двумя песнями – из спектаклей «Ханума» и «Чайка». Это дань памяти истории театра — при создании он задумывался как музыкальный. Также вспомнили о первом художественном руководителе и режиссёре театра Якове Лившице. Деревья сажала и первый директор этого театра, Народный артист России Валентина Бражник.
Были и представители других липецких театров — к закладке аллеи присоединились руководство Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого и Липецкого государственного театра кукол.
А ещё дубы в Липецке сажали артисты Новороссийского городского театра, который гастролирует в нашем городе с двумя спектаклями: импровизацией для детей в стиле дымковской игрушки «Золотая рыбка» и комедией для взрослых «Come on! Давай, детка!». Заместитель директора Новороссийского театра Светлана Сластина рассказала, что у их театра также осенью сажают деревья во время международного фестиваля «Театральная гавань». Рядом с каждым деревом даже устанавливают памятные таблички о театрах-участниках фестиваля. В Липецке таких табличек было две — от Союза театральных деятелей и Липецкого драматического театра.
Директор театра Толстого Юрий Итин рассказал, что поддержать коллег он с артистами пришел несмотря на то, что сегодня последний день фестиваля «Липецкие театральные встречи», на который в этом году приехали 11 театров и 600 участников. Параллельно в театре сейчас усиленно репетируют: в сентябре ушел из жизни заслуженный артист России Сергей Бельский и сейчас на его роли — а их очень много — вводят новых артистов. Причём многие эти спектакли уже стоят в афише. Временно заморожены спектакли «Ревизор» и «Супница». В «Протокол одного заседания» уже введен Андрей Литвинов — спектакль с его участием даже показан на «Липецкиих театральных встречах». Новых актеров на роли Бельского вводят в спектакли «Ханума», «Слишком женатый таксист», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники».
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