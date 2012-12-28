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сегодня, 17:22
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Липецкий силач носит учеников на руках, чтобы попасть в «Книгу рекордов России»

Наш земляк готовится к уникальному достижению.

Липецкий силач Владислав Комаров подал заявку на включение в «Книгу рекордов России». Липчанин утверждает, что никто в стране не сможет больше него одной рукой… поднять живого человека.

Сейчас педагог спортивно-туристического центра Липецкой области Комаров в спортивном зале буквально носит своих учеников на руках – тренируется.

– Мне должны прислать задание: поднять человека определённого веса в течение одной минуты определённое количество раз, – объясняет правила претендент на рекорд, – Не знаю, сколько подъемов точно потребуется, думаю 20-30 раз за минуту. Я готов!

Сейчас Комаров отрабатывает подъем людей самого разного веса – до 52 до 78 кг. Самый крупный его ученик ещё и достиг 190-сантиметрового роста. По словам силача, поднимать высоких людей, немного неудобно т.к. требуется больше усилий для удержания равновесия. В техническом задании редакторы «Книги рекордов России» должны будут учесть и собственный вес Владислава - 83 кг и его возраст – 49 лет.

Ветеран МВД Владислав Комаров ранее уже трижды попадал в «Книгу рекордов» России: он в течение одной минуты поднял 50-килограммовую штангу одной рукой 6 раз, удерживал одной рукой в верхней точке штангу весом 85 кг в течение 31 секунды и за полчаса поднял штангу с увеличенной шириной грифа до 50 мм (рывок «Аполлона-Акселя») 96 раз. Кроме того, на его счету высшее достижение международной организации Интеррекорд – удержание вверху 130-килограммовой штанги (50 мм, рывок «Аполлона-Акселя») в течение 46 секунд.
Владислав Коомаров
Книга рекордов России
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Вопрос
8 минут назад
Ну и какая польза обществу от этих рекордов. Вот если бы он старушек из полеклинники в гололёд до дома таскал. Тогда да можно и в книгу рекордов заносить.
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василий
11 минут назад
зачем
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Антон
22 минуты назад
Пусть зимой снег, по всему городу чистит, думаю тоже в книгу рекордов попадёт.
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Молодец
22 минуты назад
Как говорится сила есть
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А
25 минут назад
мог пользу приносить ,а не дурью маяться.
Ответить
То же мне
36 минут назад
Со мной тёща семь лет уже живёт. Почему я не в книге рекордов.
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я в моменте
сегодня, 17:50
поставьте этого силача на 330 маршрут пусть носит людей по этому маршруту и терминал на спину для оплаты заработает заодно
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