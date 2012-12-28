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Спорт
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сегодня, 17:22
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Липецкий силач носит учеников на руках, чтобы попасть в «Книгу рекордов России»
Наш земляк готовится к уникальному достижению.
Сейчас педагог спортивно-туристического центра Липецкой области Комаров в спортивном зале буквально носит своих учеников на руках – тренируется.
– Мне должны прислать задание: поднять человека определённого веса в течение одной минуты определённое количество раз, – объясняет правила претендент на рекорд, – Не знаю, сколько подъемов точно потребуется, думаю 20-30 раз за минуту. Я готов!
Сейчас Комаров отрабатывает подъем людей самого разного веса – до 52 до 78 кг. Самый крупный его ученик ещё и достиг 190-сантиметрового роста. По словам силача, поднимать высоких людей, немного неудобно т.к. требуется больше усилий для удержания равновесия. В техническом задании редакторы «Книги рекордов России» должны будут учесть и собственный вес Владислава - 83 кг и его возраст – 49 лет.
Ветеран МВД Владислав Комаров ранее уже трижды попадал в «Книгу рекордов» России: он в течение одной минуты поднял 50-килограммовую штангу одной рукой 6 раз, удерживал одной рукой в верхней точке штангу весом 85 кг в течение 31 секунды и за полчаса поднял штангу с увеличенной шириной грифа до 50 мм (рывок «Аполлона-Акселя») 96 раз. Кроме того, на его счету высшее достижение международной организации Интеррекорд – удержание вверху 130-килограммовой штанги (50 мм, рывок «Аполлона-Акселя») в течение 46 секунд.
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