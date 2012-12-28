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21 минуту назад

«Металлург» раскатал команду уникального бомбардира

Липецкий «Металлург» провёл, пожалуй, лучший матч в сезоне, или, по крайней мере – первый тайм домашней игры с «Сатурном». Подмосковная команда – сейчас самый грозный соперник в «подгруппе №3», но в Липецке сильнее оказались «сталевары» с убедительным счётом – 3:0.

В чем причина того, что футболисты «Металлурга» буквально зубами вгрызались в каждый метро футбольного поля? GOROD48 провел небольшой опрос среди игроков команды и большинство ответили: делом чести был реванш за игру 1-го круга. Тогда у «сталеваров» спорные удаления заработали Ильнур Бадртдинов и Алексей Скворцов, команда половину второго тайма играла вдевятером, но могла вырвать победу – Иван Сазонов с пары метров попал в штангу. А уже в компенсированное время защитник Николай Генчу принёс инопланетянам победу – 1:0.

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На матч опять пришли почти 2 тысячи зрителей. Липецк - город футбольный

С тех пор «Сатурн» преобразился. В клубе, который некогда выступал в РПЛ, нашли инвестора и начали закупать сильный футболистов. В итоге в Липецк подмосковная команда приехала, имея серию из 8 матчей без поражений – 6 побед и 2 ничьих. А за тур до визита в наш город на выезде лишила лидерства нижегородскую «Волну» – 2:0.

В «Сатурн» летом перешли трое бывших футболистов липчан – латераль Вильдан Ермилов, форварды Дмитрий Бушуев и Артур Максимчук. Все трое против бывшего клуба вышли в стартовом составе.

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Артур Максимчук

Максимчук выступал за «Металлург» в 2024 году ещё в «Золоте», в 17-ти матчах забил 2 гола. А сейчас он – уникальный бомбардир, больше которого в 2026 году в профессиональных лигах России не забивал никто. В первом круге Артур наколотил за «Победу» в 17-ти играх 15 голов, а затем за «Сатурн» в 11 матчах 10 голов!

Но в Липецке защитники с ним справились, по ситуации чаще всего против Максимчука оказывался Максим Веденеев. И не уступил в единоборстве ни разу! Единственное, что смог сделать «инопланетный бомбардир» – упасть в борьбе в начале первого тайма в слабой надежде на пенальти, но судья и бровью не повёл.

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Липчане же добро атаковали ворота гостей, в первом тайме создали немало моментов и реализовали два.

На исходе получаса игры Дмитрий Павлов покатил мяч на ход Матвею Ивашову и юный хавбек красиво пробил в дальний угол со «шведы» (внешней стороной стопы, молодежь ещё называет этот приём тривеллой).



К слову, 18-летний воспитанник липецкого футбола забил уже 5-й гол за сезон. При 4-х голевых передачах! Дебютант превратился в одного из лидеров «Металлурга»!

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Матвей Ивашов 

На 36-й минуте в дело вновь вмешался Павлов, который покатил мяч на Савву Потапова, тот улучшил позицию и выдал пас-конфетку под левую ногу лидеру «сталеваров» Даниилу Григорьеву, удар которого пришёлся в «девятку» – 2:0!



Григорьева за сезон по системе «гол+пас» теперь 8+5.

В конце тайма гости создали свой единственный стопроцентный момент, но плотный удар Генчу с передачи Бушуева отразил Никита Яворский.

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Никита Яворский

Во втором тайме «Сатурн» перешёл на высокий прессинг, порой запирал липчан на трети поля, но ничего не добился. А в компенсированное время сработали замены Хрипункова: Захар Подзолков выдал голевую передачу, а Никита Кононенко вколотил третий – 3:0!



Липчане поднялись на 5-ю строчку – 27 матчей, 51 очко. За три тура до финиша отставание от призового 3-го места – 3 очка.

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В субботу, 17 октября, парни Сергей Хрипункова играют в Москве с «Родиной-3». А в Липецке 24 октября пройдёт заключительный домашний матч сезона с «Орлом», начало в 14:00.

«Металлург» – «Сатурн» (Раменское) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ивашов, 29. 2:0 –Дан.Григорьев, 36. 3:0 –Кононенко, 90+3.

«Металлург»: 1. Яворский. 76. Е. Ананьев (22. И.Сазонов, 82). 24. Чихрадзе. 37. Веденеев. 29. Бадртдинов. 8. Д. Пахомов (к). 5. Д. Павлов (14. Черняков, 67). 13. Дан. Григорьев (28. Кононенко, 67). 27. Ивашов. 10. С. Потапов (31. Подзолков, 59). 23. Агалаков.

«Сатурн»: 16. С. Бобров. 2. Дан. Николаев. 46. Ал-й Сухарев. 88. Чупин. 44. Генчу. 5. Ермилов (67. Зернов, 68). 8. М. Седов (к). 13. Вл-в Тюрин. 81. Вильгельм. 7. Бушуев (77. Гетьман, 68). 10. Максимчук.

Предупреждения: Д.Павлов, 45+2. Веденеев, 47. Д.Пахомов, 74. 82. Чихрадзе, 90+3 – А.Кузнецов (начальник команды Сатурн).

Судьи П.Клипиков (Новочебоксарск), Я.Ежак, А.Козленко (оба — Сочи). Инспектор Т.Шевченко (Калининград). Делегат П.Петухов (Москва).
Липецк. Стадион «Металлург». 1 883 зрителя.
Футбол
«Металлург»
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