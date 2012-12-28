Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»

В аварии на улице Неделина пострадал 68-летний мужчина.



Авария с участием шести автомобилей произошла вечером 14 октября на улице Неделина в Липецке: 34-летний водитель «ВАЗ-2110» совершил наезд на стоящие «Ладу Ларгус», «Ладу Весту», «Шевроле Авео», «Опель Корса» и «Ауди». В ДТП получил травму 68-летний водитель «Ларгуса».Ещё одно ДТП произошло в Липецке около четырёх часов утра на Театральной площади: 37-летний водитель автомобиля «Хавейл» сбил 15-летнюю девочку на электросамокате. Девочка получила травмы и после оказания помощи была отпущена.Вчера автоинспекторы зарегистрировали 16 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.