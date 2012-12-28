55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Происшествия
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29 минут назад
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Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»
В аварии на улице Неделина пострадал 68-летний мужчина.
Ещё одно ДТП произошло в Липецке около четырёх часов утра на Театральной площади: 37-летний водитель автомобиля «Хавейл» сбил 15-летнюю девочку на электросамокате. Девочка получила травмы и после оказания помощи была отпущена.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали 16 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
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