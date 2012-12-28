В Липецкую область на один день придут дожди и станет прохладнее

Однако температура воздуха останется выше нормы.



15 октября на погоду в Липецкой области окажут влияние фронтальные разделы Средиземноморского циклона, которые принесут с собой дожди различной интенсивности. 16 и 17 октября существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 13–15 градусов тепла, что на 6–8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, днём местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью — от +6 до +11, днём — от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь, днём небольшой дождь. Ночью — от +8 до +10, днём — от +15 до +17 градусов.День 15 октября стал самым тёплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза.