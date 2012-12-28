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сегодня, 17:42
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Улицы Неделина и Литаврина станут односторонними

Часть улицы Неделина в ночь на 18 октября перекроют.

С 19 октября одностороннее движение вводится на части улицы Неделина вдоль Центрального рынка — от улицы Папина до площади Победы. Двигаться по нему можно будет только в сторону площади Победы.

При этом с восьми вечера 18 октября до семи утра 19 октября движение по этому участку будет перекрыто полностью. «В связи с проведением работ», — сообщила мэрия Липецка.

В понедельник одностороннее движение вводится также на части улицы Литаврина — от Первомайской в сторону Октябрьской.

дорога
перекрытие
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Колян
33 минуты назад
Плвтные паркрвки будут рисовать. Только на участке ул. Литаврина ноги можно сломать. Там дыры по всей дороге.
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Виктор
44 минуты назад
Шутники однако в редакции
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Фокс
58 минут назад
Там улица не Манина, и даже не Мамина, там улица Папина, Героя Советского Союза!
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Интересно
сегодня, 17:51
На первой картинке, на каком языке название улиц?
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