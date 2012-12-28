Улицы Неделина и Литаврина станут односторонними

Часть улицы Неделина в ночь на 18 октября перекроют.

С 19 октября одностороннее движение вводится на части улицы Неделина вдоль Центрального рынка — от улицы Папина до площади Победы. Двигаться по нему можно будет только в сторону площади Победы.При этом с восьми вечера 18 октября до семи утра 19 октября движение по этому участку будет перекрыто полностью. «В связи с проведением работ», — сообщила мэрия Липецка.В понедельник одностороннее движение вводится также на части улицы Литаврина — от Первомайской в сторону Октябрьской.