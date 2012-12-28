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Общество
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сегодня, 17:42
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Улицы Неделина и Литаврина станут односторонними
Часть улицы Неделина в ночь на 18 октября перекроют.
При этом с восьми вечера 18 октября до семи утра 19 октября движение по этому участку будет перекрыто полностью. «В связи с проведением работ», — сообщила мэрия Липецка.
В понедельник одностороннее движение вводится также на части улицы Литаврина — от Первомайской в сторону Октябрьской.
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