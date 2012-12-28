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Происшествия
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сегодня, 17:21
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19-летний закладчик из Грязей получил шесть лет строгого режима
Также у него конфисковали «iPhone 14 Plus», на который приходили координаты тайников и указания от сообщников.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грязинец и его знакомый устроились на работу закладчиками в один из интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ. Связь с работодателями и сообщниками была через мессенджер. Получив от «оператора» сообщение с координатами тайников, молодые люди прибыли в лес, где забрали партию наркотиков. В тот же день они были задержаны полицейскими.
При досмотре в отделе полиции в портфеле 19-летнего парня были обнаружены два полимерных пакета: в одном было 48,62 грамма наркотиков, во втором — 97,83 грамма.
В суде юноша признал вину и раскаялся. В отношении его знакомого уголовное дело приостановлено.
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