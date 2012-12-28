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Происшествия
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21 минуту назад
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Ночью в Липецкой области объявлялось об угрозе атаки БПЛА и ракетной опасности. Утром все уровни воздушной угрозы отменены.
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