БПЛА перехвачены над Липецкой областью

Липецкая область в числе 14 регионов страны, над которыми этой ночью перехвачены БПЛА. Всего, по данным Минобороны, российской ПВО перехвачены 166 беспилотников самолётного типа.Ночью в Липецкой области объявлялось об угрозе атаки БПЛА и ракетной опасности. Утром все уровни воздушной угрозы отменены.