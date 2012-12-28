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771
сегодня, 09:58
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Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма

Постамент памятника на Соколе кто-то украсил тележкой для продуктов.

Постамент памятника Ленину на площади Ксении Константиновой в Липецке кто-то украсил тележкой из супермаркета.

«Так как памятник Ленину вернётся на своё законное место не скоро, креативные сокольцы решили водрузить на его место символ новой эпохи, гипермаркетов и капитализма. Ну чтобы пьедестал не простаивал по чём зря. Обращаюсь к вам, товарищи реставраторы! Вы бы поторопились с марафетом Ильича, пока ещё что-то более интересное не водрузили», — написал в соцсетях автор снимка новой скульптурной группы.

Фигура Ленина снята с постамента полгода назад: её реставрируют на средства коммунистов. В обкоме КПРФ  ранее сообщали, что реставрация памятника затянулась — фигура в очень плохом состоянии.
памятник
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Старожил
32 минуты назад
А памятник Ленину на Соборной площади неужели нельзя просто отмыть ?
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Кривое Зеркало
45 минут назад
Пять лет реставрировать памятник и говорить, что денег нет? Это-рекорд. С зарплат обкома могли бы скинуться. Зато коммунисты всегда критикуют власть за нерасторопность.
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Виктор
48 минут назад
Пустая продуктовая тележка это не символ нового времени Это память о пустых полках развитого социализма
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тема для размышления
59 минут назад
Свято место пустым не будет. Креативненько и современно !
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