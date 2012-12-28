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Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
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Общество
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сегодня, 09:58
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Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Постамент памятника на Соколе кто-то украсил тележкой для продуктов.
«Так как памятник Ленину вернётся на своё законное место не скоро, креативные сокольцы решили водрузить на его место символ новой эпохи, гипермаркетов и капитализма. Ну чтобы пьедестал не простаивал по чём зря. Обращаюсь к вам, товарищи реставраторы! Вы бы поторопились с марафетом Ильича, пока ещё что-то более интересное не водрузили», — написал в соцсетях автор снимка новой скульптурной группы.
Фигура Ленина снята с постамента полгода назад: её реставрируют на средства коммунистов. В обкоме КПРФ ранее сообщали, что реставрация памятника затянулась — фигура в очень плохом состоянии.
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