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53 минуты назад
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Заповедник горит на площади 10 гектаров

К тушению пожара привлечены 44 человека и 23 единицы техники. Причин для беспокойства нет, говорят в МЧС.

В пределах локализованного пожара на территории Воронежского биосферного заповедника зафиксировано возгорание заболоченной лесной местности площадью 10 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

«Пожарные, спасатели, лесники, добровольцы, работники сельскохозяйственных и дорожных компаний, сотрудники ПАО «НЛМК» и Роспотребнадзора, другие специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее справиться с огнем! К тушению пожара привлечены 44 человека и 23 единицы техники. Угрозы для населённых пунктов нет», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в минувшую субботу в Усманском районе введен режим чрезвычайной ситуации: площадь лесного пожара в Воронежском заповеднике на тот момент составляла 300 гектаров. Пожар в усманской части биосферного заповедника вспыхнул днем 29 мая из-за обрывы контактной сети железной дороги — на нее упало дерево. Первоначальная площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но к концу дня пожар разросся до 40 гектаров. К ночи очаг удалось опахать, однако сильный ветер разнес огонь, и он разгорелся уже на 300 гектарах. 1 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил о хороших новостях из Усманского района.

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Комментарии (1)

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Липчанен
5 минут назад
Поторопились рапортовать об успехах!!!
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