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270
30 минут назад

Ночь в Липецкой области прошла под угрозой ударов БПЛА

Красный уровень отменили в субботу утром.

С вечера пятницы и до утра субботы в Липецкой области действовал красный уровень воздушной угрозы.

В 07:02 красный уровень отменён.

БПЛА
воздушная тревога
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