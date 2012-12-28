Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Происшествия
270
30 минут назад
Ночь в Липецкой области прошла под угрозой ударов БПЛА
Красный уровень отменили в субботу утром.
С вечера пятницы и до утра субботы в Липецкой области действовал красный уровень воздушной угрозы.
В 07:02 красный уровень отменён.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)