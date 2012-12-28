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Общество
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сегодня, 15:03
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Липецкое «нечто» не попадет в питьевую воду воронежцев
«Оно» уже доплыло из Липецка до Воронежа по одноименной реке и вызвало обеспокоенность у жителей столицы Черноземья.
Но это «нечто» уже доплыло по одноименной реке до Воронежа и вызвало там обеспокоенность. Депутат воронежской Гордумы Артем Рымарь написал в своем Telegram-канале: «Соседи из Липецка постоянно загрязняют нашу акваторию нечистотами и вредными сине-зелеными водорослями. В очередной раз, в реку Воронеж, произошел сброс с Липецких очистных сооружений концентрированных фекалий. Очевидцы говорили, что по реке текли сгустки нечистот. Вот и до нас дошло. Скоро подойдет к воронежскому водозабору ВПС-4, питающему весь город, что может поставить под угрозу здоровье жителей нашего города. Я не понимаю, почему до сих пор нет никакой реакции со стороны федеральных контролирующих структур? Почему не принимаются штрафные санкции к нашим соседям, допускающим сбросы концентрированных фекалий в реку? Почему нет предупреждения со стороны РВК-Воронеж о возможных кишечных отравлениях? Это же настоящая экологическая катастрофа!».
Воронежскому депутату ответил концессионер, который один и тот же на объектах водоснабжения и стоков, что в Липецке, что в Воронеже.
В «РВК-Воронеж» депутату сообщили, что его обеспокоенность по поводу загрязнения липчанами питьевой воды воронежцев излишняя, так как вода поступает не из реки, а из подземных скважин на глубине 75 метров.
«Поэтому ситуация, случившаяся, на очистных сооружениях канализации (ОСК) в Липецке никак не влияет на качество питьевой воды в Воронеже», — доложили депутату в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Депутат выразил надежду, что «концентрированные липецкие фекалии не успеют туда просочиться».
Впрочем, Артем Рымарь задал еще ряд вопросов: «Однако, что делать с рекой Воронеж? Она поражена токсичными стоками. Все это происходит на территории Воронежского заказника, а это особо охраняемая природная территория. Где межрегиональный Росприроднадзор?»
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