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812
сегодня, 15:03
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Липецкое «нечто» не попадет в питьевую воду воронежцев

«Оно» уже доплыло из Липецка до Воронежа по одноименной реке и вызвало обеспокоенность у жителей столицы Черноземья.

Депутат воронежской Гордумы Артем Рымарь на днях выразил обеспокоенность выбросом в реку Воронеж в Липецке, как он выразился, концентрированных фекалий. Речь идет об обнаруженных в реке Воронеж неподалеку от липецкой станции аэрации выбросах. Что это — результаты взятых анализов пока не опубликованы.

Но это «нечто» уже доплыло по одноименной реке до Воронежа и вызвало там обеспокоенность. Депутат воронежской Гордумы Артем Рымарь написал в своем Telegram-канале: «Соседи из Липецка постоянно загрязняют нашу акваторию нечистотами и вредными сине-зелеными водорослями. В очередной раз, в реку Воронеж, произошел сброс с Липецких очистных сооружений концентрированных фекалий. Очевидцы говорили, что по реке текли сгустки нечистот. Вот и до нас дошло. Скоро подойдет к воронежскому водозабору ВПС-4, питающему весь город, что может поставить под угрозу здоровье жителей нашего города. Я не понимаю, почему до сих пор нет никакой реакции со стороны федеральных контролирующих структур? Почему не принимаются штрафные санкции к нашим соседям, допускающим сбросы концентрированных фекалий в реку? Почему нет предупреждения со стороны РВК-Воронеж о возможных кишечных отравлениях? Это же настоящая экологическая катастрофа!».

Воронежскому депутату ответил концессионер, который один и тот же на объектах водоснабжения и стоков, что в Липецке, что в Воронеже.

В «РВК-Воронеж» депутату сообщили, что его обеспокоенность по поводу загрязнения липчанами питьевой воды воронежцев излишняя, так как вода поступает не из реки, а из подземных скважин на глубине 75 метров.

«Поэтому ситуация, случившаяся, на очистных сооружениях канализации (ОСК) в Липецке никак не влияет на качество питьевой воды в Воронеже», — доложили депутату в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Депутат выразил надежду, что «концентрированные липецкие фекалии не успеют туда просочиться».

Впрочем, Артем Рымарь задал еще ряд вопросов: «Однако, что делать с рекой Воронеж? Она поражена токсичными стоками. Все это происходит на территории Воронежского заказника, а это особо охраняемая природная территория. Где межрегиональный Росприроднадзор?»
загрязнение реки
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Сергей Леликов
43 минуты назад
Кароч все в норме
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Житель
45 минут назад
Может быть сейчас контролирующие органы откроют глазки на это безобразие? Или их хорошо "мотивировали"? Надо как во Франции, пусть руководители поплавают в реке среди всего этого, и водички хлебнут...
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Елена
51 минуту назад
Отрапортовали, что можно на липецких пляжах купаться, это как теперь понимать?
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Ох и Ах
сегодня, 15:36
Разве в Воронеже вода из скважины?Может стала,но несколько лет назад сильно пахла рыбой.Кал течет,водоросли цветут ,никто не отвечает...Только рыбаков с 3 рыбами гоняют....
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Наверное
сегодня, 15:35
От ГП напоследок привет плывет в Воронеж! Много чего еще приплывет…
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не-а че
сегодня, 15:26
Жемчужины плывут.
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Говорят
сегодня, 15:26
Ну прям насмешили нечто ха-ха
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Житель
сегодня, 15:18
"Срамота!" (с)
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подарки
сегодня, 15:15
от руководителей липецкой области,жителям воронежкой области.
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