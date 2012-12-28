В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Общество
325
сегодня, 17:31
4
Вода возвращается в Матырский
Пока только холодная — энергетики завершили промывку сетей.
«Подача водоснабжения жителям поселка возобновлена, однако на полное заполнение системы понадобится время. Специалисты « РВК-Липецк» еще ведут работы по очистке водовода в районе Дачного. По их завершении водоснабжение потребителям поселка также будет восстановлено», — рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, жители Матырского остались не только без холодной, но и без горячей воды. В поселке проходят гидравлические испытания тепловых сетей, которые должны завершиться 25 мая.
0
0
7
0
5
Комментарии (4)