В Матырском выключили воду совсем

Вторые сутки в поселке нет ни холодной, ни горячей воды. Причина — испытания и промывка сетей.

«Посёлок Матырский вторые сутки без холодной и горячей воды. Информации о подвозе нет», — написали GOROD48 жители поселка.Оказалось, что тепловые сети в Матырском отключены на время гидравлических испытаний Они продлятся до 25 мая.Холодная вода отключена на время промывки трубопроводов.«Сети промываются после их реконструкции. В ближайшее время и до завершения работ будет организован подвоз воды по адресу: ул. Центральная, 21. Также еще одна цистерна с ресурсом будет курсировать между социальными объектами, расположенными в поселке», — рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк» и принесли извинения жителям Матырского за доставленные неудобства.