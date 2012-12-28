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сегодня, 10:35
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В Матырском выключили воду совсем

Вторые сутки в поселке нет ни холодной, ни горячей воды. Причина — испытания и промывка сетей.

«Посёлок Матырский вторые сутки без холодной и горячей воды. Информации о подвозе нет», — написали GOROD48 жители поселка.

Оказалось, что тепловые сети в Матырском отключены на время гидравлических испытаний Они продлятся до 25 мая.

Холодная вода отключена на время промывки трубопроводов.

«Сети промываются после их реконструкции. В ближайшее время и до завершения работ будет организован подвоз воды по адресу: ул. Центральная, 21. Также еще одна цистерна с ресурсом будет курсировать между социальными объектами, расположенными в поселке», — рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк» и принесли извинения жителям Матырского за доставленные неудобства.
водоснабжение
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Комментарии (35)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
14 минут назад
Свет тоже отключили , чтоб не митинговали
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Р
18 минут назад
Главное где идут работы никто не видит. Видимо на марсе
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Ксения
30 минут назад
ул. Центральная, 21 - ЭТО ДАЧНЫЙ. Про матырский РВК молчат, даже трубки не берут
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30 минут назад
Ведутся плановые работы, на неопределённое время и неопределённого характера!
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Рок Злой
35 минут назад
На Матырском главное найти от чего собаки дохнут, а люди - объект статистический и не приоритетный...
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Рок Злой
39 минут назад
На Матырском главное найти от чего собаки дохнут, а люди - объект статистический и не приоритетный...
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Матырский
41 минуту назад
С 19.05 воды нет ни горячей ни холодной. До 25 мая - неделю без воды жить?????
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Рок Злой
41 минуту назад
На Матырском главное найти от чего собаки дохнут, а люди - объект статистический и не приоритетный...
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Виктория
53 минуты назад
Нужно писать давно было на управление квадра почему такое творится без конца нету уже терпения короче нужно срочно писать калективнаю жалобу следственный комитет РФ Бастрыкину он праблему решит быстро на этих карупсиионерах.
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Тебя
18 минут назад
отрядим писать жалобу, хороший литературный язык, сразу проникнутся
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Вы
27 минут назад
В школе учились? Ни фига не понятно.
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Гость
35 минут назад
Причем тут квадра, если РВК косячит ?
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рвк
43 минуты назад
да да на карупсиионеров нужно жаловаться телепузикам
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Р
59 минут назад
26 часов нет воды. И главное ответа когда будет никто не даёт. И никто ни за что не отвечает. Ни администрация ни рвк
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