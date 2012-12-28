В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Общество
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сегодня, 10:35
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В Матырском выключили воду совсем
Вторые сутки в поселке нет ни холодной, ни горячей воды. Причина — испытания и промывка сетей.
Оказалось, что тепловые сети в Матырском отключены на время гидравлических испытаний Они продлятся до 25 мая.
Холодная вода отключена на время промывки трубопроводов.
«Сети промываются после их реконструкции. В ближайшее время и до завершения работ будет организован подвоз воды по адресу: ул. Центральная, 21. Также еще одна цистерна с ресурсом будет курсировать между социальными объектами, расположенными в поселке», — рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк» и принесли извинения жителям Матырского за доставленные неудобства.
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