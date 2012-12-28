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сегодня, 13:59
25

Дело об убийстве рабочего «Теплосферы» на Индустриальной направлено в суд

Обвиняемому инкриминируют еще и незаконное хранение оружия.

В суд направлено резонансное уголовное дело об убийстве работника ООО «Теплосфера», которое произошло 16 июля прошлого года у дома №42 по улице Индустриальной в Липецке.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 43-летнего обвиняемого ждёт суд сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство» и части первой статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

По данным следствия, утром 16 июля обвиняемый Олег Смыков поссорился с подсобным рабочим ООО «Теплосфера» Сергеем Коротаевым, производящим работы по очистке канала и ремонта тепловой сети. Смыков высказал Коротаеву претензии из-за затрудненного проезда автомобилей к жилым домам.

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После словесной перепалки Олег Смыков, охотник c большим стажем, зашел в свою квартиру, взял пневматическую винтовку «Леший-2» с оптическим прицелом и через окно кухни выстрелил в своего оппонента. Пуля попала рабочему в живот слева.

Сергей Коротаев умер на месте: проникающим пулевым ранением у него были повреждены брюшной отдел и кишечник. Ситуация осложнилась внутренним кровотечением и шоком. Пуля прошла насквозь: глубина раневого канала составила 32-33 сантиметра. 

Погибшему было всего 40 лет.

Олега Смыкова задержали вечером того же дня. 



Также дома у Смыкова полицейские нашли самодельно изготовленный пистолет, ствол, спусковую тягу, пистолетный магазин и 11 патронов калибра 9 миллиметров. Винтовка «Леший 2», которую он спрятал в своем загородном доме, также была изъята.

Уголовное дело расследовал следственный комитет.

«Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направить в суд», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

убийство
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 20:39
И этот нелюдь в приступе горячки ещё может кого нибуть пристрелить, пожизненно посадить
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Ква
сегодня, 19:58
Все имущество переписать на детей погибшего ,а убийцу на пожизненно.
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Ну чтож
сегодня, 19:39
Не хотел убивать, но убил.В Америке лет 30 дали, у нас лет 6 дадут отсидит и выйдет.
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Лика
сегодня, 20:23
Это ж не он убил, а пуля. Или, как еще пишут, смерть наступила от удара головой об асфальт.Прямой связи преступника и преступления нет.
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дед
сегодня, 18:49
Проезд он ему затруднил, и за это расстрел.... О времена...
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Нервная мать
сегодня, 19:20
Пора уже привыкнуть.То дворников пожилых изобьют,то случайных прохожих.Это становится нормой жизни.Неадекватов,наркоманов все больше.
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Эх
сегодня, 18:27
Какой ужас. Страшная жестокость. Дети отца лишились, а жена мужа. Зачем? Посидеть захотелось? Никогда не любила охотников.
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Маша
сегодня, 18:15
Это что же,уголовное дело целый год расследовали?
Ответить
Так как есть
сегодня, 18:03
Закройте его лет на 20.
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Да уж
сегодня, 16:13
За что? В чем вина работяги? Крайнего нашел? Лет 20 ему...а убитого слесаря не вернуть...
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Мдааа
сегодня, 15:48
Видна только верхушка айсберга в этом случае, всё что не нужно видеть уже убрали с обозрения ...
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Липчанка.
сегодня, 15:37
Наказать этого стрелка по всей строгости. И пусть до 18 лет содержит детей убитого.
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...
сегодня, 15:42
пусть содержит детей убитого до окончания ВУЗов. до 23 лет
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Гостья
сегодня, 21:07
пусть содержит детей убитого до окончания ВУЗов. до 23 лет Верно, алименты надо назначить. А то теперь государство будет отдуваться и платить по потере кормильца с наших налогов. Я не возражаю, но с него бы стоило бы добавить, одной тяжело растить детей.
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Гостья
сегодня, 20:57
пусть содержит детей убитого до окончания ВУЗов. до 23 лет Верно, алименты надо назначить. А то теперь государство будет отдуваться и платить по потере кормильца с наших налогов. Я не возражаю, но с него бы стоило бы добавить, одной тяжело растить детей.
Ответить
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