Дело об убийстве рабочего «Теплосферы» на Индустриальной направлено в суд

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Также дома у Смыкова полицейские нашли самодельно изготовленный пистолет, ствол, спусковую тягу, пистолетный магазин и 11 патронов калибра 9 миллиметров. Винтовка «Леший 2», которую он спрятал в своем загородном доме, также была изъята.Уголовное дело расследовал следственный комитет.«Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направить в суд», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.