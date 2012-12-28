Происшествия
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сегодня, 13:59
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Дело об убийстве рабочего «Теплосферы» на Индустриальной направлено в суд
Обвиняемому инкриминируют еще и незаконное хранение оружия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 43-летнего обвиняемого ждёт суд сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство» и части первой статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».
По данным следствия, утром 16 июля обвиняемый Олег Смыков поссорился с подсобным рабочим ООО «Теплосфера» Сергеем Коротаевым, производящим работы по очистке канала и ремонта тепловой сети. Смыков высказал Коротаеву претензии из-за затрудненного проезда автомобилей к жилым домам.
После словесной перепалки Олег Смыков, охотник c большим стажем, зашел в свою квартиру, взял пневматическую винтовку «Леший-2» с оптическим прицелом и через окно кухни выстрелил в своего оппонента. Пуля попала рабочему в живот слева.
Сергей Коротаев умер на месте: проникающим пулевым ранением у него были повреждены брюшной отдел и кишечник. Ситуация осложнилась внутренним кровотечением и шоком. Пуля прошла насквозь: глубина раневого канала составила 32-33 сантиметра.
Погибшему было всего 40 лет.
Олега Смыкова задержали вечером того же дня.
Также дома у Смыкова полицейские нашли самодельно изготовленный пистолет, ствол, спусковую тягу, пистолетный магазин и 11 патронов калибра 9 миллиметров. Винтовка «Леший 2», которую он спрятал в своем загородном доме, также была изъята.
Уголовное дело расследовал следственный комитет.
«Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направить в суд», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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