Больница заплатит пациентке 312 тысяч рублей за осложнение после укола

Сразу после процедуры у женщины развилось редкое и тяжелое осложнение — медикаментозный синдром Николау.

Елецким районный суд взыскал с Елецкой районной больницы в пользу пациентки 312 тысяч рублей за осложнение после укола: в 300 тысяч рублей оценен моральный вред и в 12,5 тысячи — материальный ущерб.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале марта 2025 года фельдшер амбулатории сделал ельчанке внутримышечную инъекцию лекарственного препарата. Сразу после процедуры у женщины развился медикаментозный синдром Николау — редкое и тяжелое осложнение, проявившееся резкой болью и обширной гематомой в месте укола. В результате женщина лечилась полгода — до сентября 2025 года.Ельчанка сочла осложнение следствием нарушения техники введения препарата и некачественной медицинской помощи и обратилась в суд. Она потребовала взыскать с больницы 33,5 тысячи рублей материального ущерба и миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.Представители районной больницы не смогли предоставить доказательств, опровергающих вину медицинского персонала. А суд установил косвенную причинно-следственную связь между недостатком оказания медицинской помощи и последствиями, но больше чем втрое снизил исковой размер компенсации.