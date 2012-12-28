«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе
Здоровье
590
сегодня, 11:25
1
Больница заплатит пациентке 312 тысяч рублей за осложнение после укола
Сразу после процедуры у женщины развилось редкое и тяжелое осложнение — медикаментозный синдром Николау.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале марта 2025 года фельдшер амбулатории сделал ельчанке внутримышечную инъекцию лекарственного препарата. Сразу после процедуры у женщины развился медикаментозный синдром Николау — редкое и тяжелое осложнение, проявившееся резкой болью и обширной гематомой в месте укола. В результате женщина лечилась полгода — до сентября 2025 года.
Ельчанка сочла осложнение следствием нарушения техники введения препарата и некачественной медицинской помощи и обратилась в суд. Она потребовала взыскать с больницы 33,5 тысячи рублей материального ущерба и миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Представители районной больницы не смогли предоставить доказательств, опровергающих вину медицинского персонала. А суд установил косвенную причинно-следственную связь между недостатком оказания медицинской помощи и последствиями, но больше чем втрое снизил исковой размер компенсации.
1
1
0
2
0
Комментарии (1)