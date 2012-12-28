Пенсионерку фиктивно устроили на три работы и оформили на её имя более 10 сим-карт

Об этом женщина узнала случайно, когда стала разбираться, почему её пенсия похудела на 2 000 рублей.

Становлянский районный суд рассмотрел иск пенсионерки, которую мошенники фиктивно устроили продавцом сразу у трёх работодателей и оформили на её имя более 10 сим-карт.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, обо всё этом женщина узнала случайно, когда в феврале 2026 года её пенсия по старости стала меньше на 2 000 рублей. Выяснилось, что женщине перестали начислять социальную доплату, так как с января 2026 года она числилась работающей, причем сразу в трех организациях. Но фактически, как выяснил суд, женщина никогда с этим организациями в трудовых отношениях не состояла: электронную трудовую книжку не заводила, трудовые договоры не подписывала, на работу не выходила, зарплату не получала, заявления о приёме на работу и анкеты не размещала.Сама пенсионерка предположила, что кто-то получил доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуг». Теперь Отделение Соцфонда по Липецкой области обязано провести перерасчет пенсии женщины.