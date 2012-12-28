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сегодня, 10:36
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Пенсионерку фиктивно устроили на три работы и оформили на её имя более 10 сим-карт

Об этом женщина узнала случайно, когда стала разбираться, почему её пенсия похудела на 2 000 рублей.

Становлянский районный суд рассмотрел иск пенсионерки, которую мошенники фиктивно устроили продавцом сразу у трёх работодателей и оформили на её имя более 10 сим-карт.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, обо всё этом женщина узнала случайно, когда в феврале 2026 года её пенсия по старости стала меньше на 2 000 рублей. Выяснилось, что женщине перестали начислять социальную доплату, так как с января 2026 года она числилась работающей, причем сразу в трех организациях. Но фактически, как выяснил суд, женщина никогда с этим организациями в трудовых отношениях не состояла: электронную трудовую книжку не заводила, трудовые договоры не подписывала, на работу не выходила, зарплату не получала, заявления о приёме на работу и анкеты не размещала.

Сама пенсионерка предположила, что кто-то получил доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуг». Теперь Отделение Соцфонда по Липецкой области обязано провести перерасчет пенсии женщины.
мошенничество
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
гость
18 минут назад
Кто получал зарплату вместо неë?
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гость
21 минуту назад
ФСБ должно заинтересоваться этой схемой.
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Гостю
26 минут назад
Пенсия по старости женщинам назначается с 60 лет ( раньше было с 55)
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гость
28 минут назад
Уборщица в УК?
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Эксперт
31 минуту назад
Почему «Госуслуги» так плохо защищены? Берите пример с банка Сбер он последнее время защищен просто отлично.
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Бабка Первая
48 минут назад
Сейчас выяснится, что это кто-то из своих. Деловых, но недалёких.
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Гость
50 минут назад
Пенсия по старости выдаётся после 80 лет. Это сколько же бабули лет что её оформили на 3 работы?
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Гостья
31 минуту назад
Не сочиняйте. Обычная пенсия так и называется "страховая пенсия по старости". Мне её начислили с 50-ти за особые условия труда. А с 80-ти будет всего лишь увеличение к фиксированной выплате на 9+ тысяч.
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Ганс
8 минут назад
Не сочиняйте. Обычная пенсия так и называется "страховая пенсия по старости". Мне её начислили с 50-ти за особые условия труда. А с 80-ти будет всего лишь увеличение к фиксированной выплате на 9+ тысяч. доживи
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Андрей
56 минут назад
Как так-то?
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Житель
сегодня, 11:09
Вот так вот информационные технологии работают против простых людей.
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Бабка Первая
20 минут назад
Нет. Сейчас официальная инфа доступнее и достовернее. Своими глазами видела раньше в трудовых кучу мути. А что творилось с документами при сломе СССР - вообще уму непостижимо. И не докажешь, п.ч. архивы недоступны.
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главбух
сегодня, 11:04
случайно узнала... а если бы не узнала? что тогда? добропорядочный гражданин ни сном ни духом не подозревает что замешан в каких то схемах. ну и ну!
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