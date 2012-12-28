Предпринимательскому сообществу из первых уст рассказали о цифровом рубле, СБП и универсальном платёжном коде

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области прошёл круглый стол с управляющим Отделением по Липецкой области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрием Чебряковым. Говорили о цифровом рубле, системе быстрых платежей и универсальном платёжном коде.



«Руководство Липецкого отделения Банка России — постоянный участник наших рабочих встреч. Весной мы обсуждали с управляющим Отделением по Липецкой области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрием Чебряковым вопросы кибербезопасности и противодействия мошенничеству, и уже тогда договорились, что осенью встретимся и поговорим на темы цифрового рубля и СБП для бизнеса», — отметила директор РОРП ЛО Ольга Митрохина, предваряя выступление спикеров.Первой темой обсуждения стало использование бизнесом системы быстрых платежей. На ней подробно остановилась заведующий сектором платёжных систем и расчётов Отделения по Липецкой области ГУ Банка России по ЦФО Елена Фролова. Она рассказала, что система быстрых платежей — совместный проект Банка России и Национальной системы платёжных карт, запущенный в 2019 году. Его главная задача — сделать переводы и платежи между банками и оплату товаров и услуг максимально удобными, быстрыми и безопасными для всех пользователей.Сейчас к системе СБП подключены 220 крупных банков, ей пользуются 7 из 10 жителей страны и более трёх миллионов юридических лиц. В 2026 году к СБП подключились 300 тысяч юрлиц. Только во втором квартале 2026 года с помощью СБП совершено 1,5 миллиона покупок на сумму 2,7 триллиона рублей.Переводы до 100 000 рублей через СБП — без комиссии. Самому себе в месяц можно делать переводы на сумму до 30 миллионов рублей. А максимальная сумма одной операции — миллион рублей. Всем этим могут пользоваться рядовые жители. Но СБП полезна и предпринимателям. Какой именно может быть выгода показали на примере аптеки с выручкой в 2 миллиона рублей в месяц. Выгода за год получалась в полмиллиона рублей. Также предпринимателям рассказали, как привлекать клиентов с помощью СБП и запускать акции с кешбэком через мобильное приложение «Привет!».Остановились и на том, как оперативно рассчитываться с контрагентами через СБП и избегать кассовых разрывов. Сервис В2В-переводов (бизнес для бизнеса) в системе СБП работает с апреля 2024 года и встроен в легальный софт «1С», но им до сих пор пользуются немногие. По данным Банка России, в Липецкой области сервис В2В-переводов (расчеты между юридическими лицами) пока используют 0,5% предпринимателей, С2В (оплата товаров и услуг) — чуть более 12%.Особенно востребованы такие переводы у туроператоров, таксопарков, топливных компаний, поставщиков стройматериалов и автотоваров. Эффект для бизнеса — это снижение дебиторской задолженности и уменьшение ручной работы.Второй темой стал универсальный платёжный код. Его продавец размещает на кассе или в другом месте, покупатель сканирует камерой смартфона или через банковское приложение, и после отображаются все доступные способы оплаты. Оператором выступает Национальная система платёжных карт. Говорили и о плюсах, и о минусах такой системы оплаты. Пока главный минус — нестабильный мобильный интернет. Но и эту проблему надеются в скором будущем решить.Экспертом по цифровому рублю выступил главный экономист сектора платёжных систем и расчётов регионального отделения Банка России Виталий Черкашин. Сам он уже открыл кошелёк цифрового рубля. И членам РОРП ЛО поэтапно рассказал о том, как это сделать и главное — зачем.Цифровой рубль — ещё одна форма национальной валюты, которая дополнит привычные наличные и безналичные деньги. Хранится он на платформе Банка России, а доступ к кошельку можно получить через приложение банка, подключённого к платформе. Кредитные организации в данном случае выступают посредниками.И хотя цифровой рубль многим до сих пор кажется чем-то непонятным, на деле им уже можно расплатиться за товары на маркетплейсах, продукты в магазинах и оплатить услуги ЖКХ — там, где такой способ оплаты доступен.Особое внимание уделили безопасности цифрового рубля. Доступ к кошельку защищён на нескольких уровнях: при разблокировке телефона, входе в банковское приложение и непосредственно при обращении к цифровому кошельку.В перспективе у пользователей появится возможность заключать смарт-контракты — настраивать переводы по заранее заданным условиям.Обсудили и существующие ограничения. Из-за санкционных мер цифровой рубль пока недоступен пользователям iPhone. Вопросы у предпринимателей вызвал и лимит на пополнение цифрового кошелька — 300 тысяч рублей в месяц.Тем не менее цифровым рублём в России уже пользуются более 10 тысяч юридических лиц, а граждане открыли свыше 250 тысяч кошельков. Ежедневно появляется около четырёх тысяч новых счетов. В перспективе цифровыми рублями можно будет также совершать платежи в бюджет.«Мы рассказали предпринимателям о новых возможностях использования цифрового рубля, универсальном QR-коде и сервисах СБП. И конечно, нам было очень важно получить от бизнеса обратную связь, услышать, насколько предлагаемые сервисы удобны и востребованы. Были предложения и критика — мы рады этой обратной связи. Это позволяет совершенствовать банковские продукты, которые мы предлагаем. Ведь одна из функций Банка России — делать рынок более конкурентным, чтобы в конечном итоге выигрывали потребители банковских услуг и продуктов, цены на них снижались и эти услуги становились более доступными гражданам и бизнесу», — отметил в финале встречи управляющий Отделением по Липецкой области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Чебряков.Итог работы круглого стола подвела Ольга Митрохина:«На нашей площадке прошла традиционная встреча с представителями Центрального банка. Сегодня мы говорили о системе быстрых платежей для бизнеса. С точки зрения физлиц все её давно освоили, это наши ежедневные операции, а вот с точки зрения бизнеса, как показывает статистика, есть куда развиваться. В Липецкой области всего лишь 0,5% предпринимательского сообщества используют такие переводы. Мы пытались разобраться, почему. Ведь главное для любого предпринимателя — экономика, прибыль и эффективность. Мы узнали о тарифах, и, наверное, многие коллеги их оценили и теперь будут использовать B2B-расчёты в системе СБП. Не менее интересный вопрос — цифровой рубль. Эта тема вызвала активный диалог. Много было вопросов и со стороны физлиц, и со стороны предпринимательского сообщества. Тем более что до конца года комиссии за расчёты цифровым рублём вообще отсутствуют».