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35 минут назад
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За четыре дня с тротуаров в центре Липецка эвакуированы 36 машин

Все они стояли в поле действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

С 6 ноября, когда в Липецке представители мэрии, министерства транспорта и Госавтоинспекции начали рейды по поиску припаркованных с нарушением правил машин, эвакуированы на штрафстоянку 36 автомобилей. Такую информацию озвучила на оперативном совещании в мэрии председатель департамента развития территории Екатерина Банникова.

Все эти автомобили были припаркованы в центре Липецка в поле действия «крестов» — знака 3.27 «Остановка запрещена», на тротуарах, жёлтой разметки на остановках автобусов. Полиция оформила на нарушителей 12 административных протоколов.

Напомним, что 16 ноября в центре Липецка платными станут остановки на размеченных синей краской правых полосах дорог на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, а также на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге у Петровского моста. Под вторую очередь платной парковочной зоны отведены 2 696 машино-мест. С учетом уже существующей с мая 2024 года зоны таких парковок количество платных мест на дорогах общего пользования превысит 3500.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
3500
6 минут назад
Это за год если даже каждая стоянка будет оплачена всего 1 час заработают более 56 миллионов
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Дворник
10 минут назад
А когда грузо такси займутся,ведь все дворы завалили строительным мусором.только вывезли через 10 минут подъезжают газели и опять все завалено,значит они в сговоре с эко пром ,а плату почему то поднимают жильцам
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