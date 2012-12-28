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Общество
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35 минут назад
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За четыре дня с тротуаров в центре Липецка эвакуированы 36 машин
Все они стояли в поле действия знака 3.27 «Остановка запрещена».
Все эти автомобили были припаркованы в центре Липецка в поле действия «крестов» — знака 3.27 «Остановка запрещена», на тротуарах, жёлтой разметки на остановках автобусов. Полиция оформила на нарушителей 12 административных протоколов.
Напомним, что 16 ноября в центре Липецка платными станут остановки на размеченных синей краской правых полосах дорог на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, а также на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге у Петровского моста. Под вторую очередь платной парковочной зоны отведены 2 696 машино-мест. С учетом уже существующей с мая 2024 года зоны таких парковок количество платных мест на дорогах общего пользования превысит 3500.
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