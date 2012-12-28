За четыре дня с тротуаров в центре Липецка эвакуированы 36 машин

Все они стояли в поле действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

С 6 ноября, когда в Липецке представители мэрии, министерства транспорта и Госавтоинспекции начали рейды по поиску припаркованных с нарушением правил машин, эвакуированы на штрафстоянку 36 автомобилей. Такую информацию озвучила на оперативном совещании в мэрии председатель департамента развития территории Екатерина Банникова.Все эти автомобили были припаркованы в центре Липецка в поле действия «крестов» — знака 3.27 «Остановка запрещена», на тротуарах, жёлтой разметки на остановках автобусов. Полиция оформила на нарушителей 12 административных протоколов.Напомним, что 16 ноября в центре Липецка платными станут остановки на размеченных синей краской правых полосах дорог на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, а также на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге у Петровского моста. Под вторую очередь платной парковочной зоны отведены 2 696 машино-мест. С учетом уже существующей с мая 2024 года зоны таких парковок количество платных мест на дорогах общего пользования превысит 3500.