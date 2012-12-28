Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, сброшенная с 4-го этажа собака и непорядочные граждане

Сегодня, 28 марта, над территорией Липецкой области перехватили два беспилотника, в суд передано дело липчанки, которая сбросила собаку с четвертого этажа, и на площади Победы непорядочные граждане украли решетку ливневой канализации.