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Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, сброшенная с 4-го этажа собака и непорядочные граждане
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15 минут назад

Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, сброшенная с 4-го этажа собака и непорядочные граждане

Сегодня, 28 марта, над территорией Липецкой области перехватили два беспилотника, в суд передано дело липчанки, которая сбросила собаку с четвертого этажа, и на площади Победы непорядочные граждане украли решетку ливневой канализации.

Ночь сегодня прошла беспокойно. Собственно говоря, желтый, а потом и  красный уровень опасности были объявлены еще накануне вечером, но довольно последовал отбой тревоги.

Однако в начале второго  снова завыли сирены, и новую тревогу  отменили только под утро. А чуть позже министерство обороны России сообщило, что ночью над территорией Липецкой области сбиты два беспилотника. Над территорией страны перехвачены 78 БПЛА.

Новости о ночной атаки просмотрели более 35 тысяч раз. Но комментариев почти не было, они появились только под одним постом, но там читатели больше обсуждали не ночную атаку, а рев мотоциклов.

«Как же это всё страшно», — написала Вера.

«Вера, не пугайтесь! На Соколе мотоциклисты сейчас гоняют по Ушинского и во дворах! Вот чего надо бояться: безбашенности, безразличия, безынициативности», — ответил комментатор.

«На новых районах (28, 29, Европейский) постоянно слышен рев мотоциклов, даже с закрытым окном. Постоянно вздрагиваю и днем и ночью, ведь звук очень похож! Кто скажет, когда кончится этот беспредел? Куда жаловаться? Начался сезон идиотов!», — пожаловалась Настенька.

«На 23-м тоже эти мотоциклы замучили. Их оглушительный рев невыносим. Кто нас защитит от этих любителей ночной езды на своих драндулетах?», — возмутилась Мария.

«Вы правы, я на 27 микрорайоне живу, замучил рев мотоциклов! Я с вами согласна полностью!», — включилась в дискуссию Ната.

В суд передано дело 37-летней липчанки, которая осенью прошлого года выбросила с четвертого этажа собаку. Таким образом женщина выместила на ней свою злобу. Животное погибло.

Теперь по уголовной статье «Жестокое обращение с животными» ее могут лишить свободы на срок до трех лет.

Как и все новости, связанные с животными, эта набрала множество разнообразных комментариев.

«Представляю, как долго она вымещала зло на собаке. Била, наверное, издевалась. Животное жалко до слез. Собаки преданные и любящие, они не заслуживают таких мучений», — написал Мда.

«Может. она ее укусила», — попытался защитить женщину Дед.

«Собака сейчас дороже человека. Всё для собак, а люди так это. Уголовное дело, во как!», — удивился Взрослый дядя.

«То есть вы хотите сказать, убийство собаки это норм? Надо убийцу отпустить? Может, ей ещё премию дать», — ответил Вот откуда такие беретесь.

«Люди звереют из-за неблагоприятного информационного фона. Попробуйте хотя бы месяц не смотреть ТВ. Станете добрее, факт!», — посоветовал Савелий.

Сегодня утром журналисты GOROD48 заметили на площади Победы прикрытую шиной яму .


В мэрии пояснили, что непорядочные граждане украли решетку ливневой канализации (по иронии судьбы, именно той, которая часто засоряется, что приводит к огромным лужам во время дождей). Рабочие подрядной организации оперативно заменили решетку.



«А можно так же с трамвайными путями у кольца 9 микрорайона?», — спросил Смотритель зоопарка.

«Да и вообще с трамвайной концессией. GOROD48 как напишет, так тут же все начинают шевелиться!», — добавипл Павел.

«Вот так бы оперативно Квадра и РВК свои порывы устраняла!», — размечталась Лиза.

«GOROD48 вы — маги, напишите еще о провале на новой дороге от Воронежского шоссе до седьмой поликлиники, прям на конечной остановке колодец под землю уходит», — попросила Моня.

Дождь, который лил сегодня весь день, к субботе должен закончиться. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +11 до +13 градусов.
вечЁрка
БПЛА
жестокое обращение с животными
кража
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