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29 минут назад

Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области

Воздушная опасность объявляется по всей области.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», - говорится в сообщении экстренных служб.
желтый уровень опасности
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