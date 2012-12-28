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Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Происшествия
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29 минут назад
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Воздушная опасность объявляется по всей области.
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