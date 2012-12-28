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Общество
210
25 минут назад
3

С дороги на площади Победы украли решетку левневки

Скоро ее заменят на новую.

Сегодня утром на площади Победы водители объезжали странное сооружение — на месте решетки ливневой канализации торчала шина, обвязанная сигнальной лентой.

«Решетку присвоили непорядочные граждане. Ливневка не забита, для безопасности водителей установлено ограждение. Дорога находится на гарантии подрядная организация уже выехала, чтобы установить новую решетку», — сообщили в мэрии, в подтверждение прислав фотографию.



Решетку стащили именно в той части площади, где довольно часто во время дождя забивается ливневая канализация и образуется огромная лужа.
ливневка
кража
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Комментарии (3)

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Сначала новые
А шо
9 минут назад
И камеры прихватили?
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ха
10 минут назад
ну, а как же ваш безопасный город, где видео кто че и как крал?
Ответить
никакого
10 минут назад
гуманизма к ворам. поставили под угрозу жизни людей. не взирая на возраст только в колонию направить.
Ответить
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