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Общество
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25 минут назад
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С дороги на площади Победы украли решетку левневки
Скоро ее заменят на новую.
«Решетку присвоили непорядочные граждане. Ливневка не забита, для безопасности водителей установлено ограждение. Дорога находится на гарантии подрядная организация уже выехала, чтобы установить новую решетку», — сообщили в мэрии, в подтверждение прислав фотографию.
Решетку стащили именно в той части площади, где довольно часто во время дождя забивается ливневая канализация и образуется огромная лужа.
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