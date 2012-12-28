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Происшествия
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сегодня, 08:40
Над Липецкой областью перехвачены два беспилотника
Всего над территорией России за ночью уничтожены 78 дронов.
Всего же в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено на ж территорией страны 78 беспилотных летательных аппаратов. В том числе,
32 БПЛА — над территорией Воронежской области, 17 — над территорией Курской, и один — над Тамбовской областью.
Красный уровень тревоги вводился вечером и ночью в Липецкой области дважды: в 21:45 и в 01:30.
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