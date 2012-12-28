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Общество
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сегодня, 11:46
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Через несколько минут после публикации GOROD48 на дороге появилась решетка
Напомним, сегодня утром водители вынуждены были объезжать странное сооружение — на месте решетки торчала шина, обвязанная сигнальной лентой.
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