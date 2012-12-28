В Липецкой области прекратятся дожди

Воздух прогреется до +13 градусов.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем он усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от 0 до +5 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.День 29 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 20 градусов мороза.