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1183
58 минут назад
10

Липчанка сбросила свою собаку с четвертого этажа

Пес погиб. Дело о жестоком обращении с животными рассмотрит суд.

Следственное управление УМВД России по Липецку передало в суд дело 37-летней жительницы города, обвиняемой в жестоком обращении с животными.

По данным следствия, прошлой осенью в левобережном районе Липецка женщина, вымещая злость на своей собаке, сбросила ее с четвертого этажа. Животное погибло.

Уголовное дело рассмотрит Левобережный районный суд. Санкция инкриминируемой женщине статьи УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
жестокое обращение с животными
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Житель
5 минут назад
Дети у нее есть? Я бы обратил на нее внимание органов опеки. Кого она в другой раз выбросит из окна?
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А самой
10 минут назад
Слабо?
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Дед
10 минут назад
Может она ее укусила
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Мда
11 минут назад
Представляю, как долго она вымещала зло на собаке. Била, наверное, издевалась. Животное жалко до слез. Собаки преданные и любящие, они не заслуживают таких мучений
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Я
18 минут назад
Жалко животинку, я сам люблю животных, но такая живодерка должна понести наказание...
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Вопрос
34 минуты назад
А собаку обследовали? Может она взбесилась.
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Озверели!
40 минут назад
Что с нашим городом??? Умные уехали? осталось одно быдло?
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Старый Ворчун
44 минуты назад
Весёлый город Липецк. Утро начинается с позитивных новостей.
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Питбуль
44 минуты назад
Сама бы лучше сиганула.
Ответить
Семи пядей
47 минут назад
Надо проверить психическое состояние. Она может быть опасна для общества. Аннулировать мед справу на водительское удостоверение.
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