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Происшествия
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58 минут назад
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Липчанка сбросила свою собаку с четвертого этажа
Пес погиб. Дело о жестоком обращении с животными рассмотрит суд.
По данным следствия, прошлой осенью в левобережном районе Липецка женщина, вымещая злость на своей собаке, сбросила ее с четвертого этажа. Животное погибло.
Уголовное дело рассмотрит Левобережный районный суд. Санкция инкриминируемой женщине статьи УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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