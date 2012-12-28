Липчанка сбросила свою собаку с четвертого этажа

Пес погиб. Дело о жестоком обращении с животными рассмотрит суд.

Следственное управление УМВД России по Липецку передало в суд дело 37-летней жительницы города, обвиняемой в жестоком обращении с животными.По данным следствия, прошлой осенью в левобережном районе Липецка женщина, вымещая злость на своей собаке, сбросила ее с четвертого этажа. Животное погибло.Уголовное дело рассмотрит Левобережный районный суд. Санкция инкриминируемой женщине статьи УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.