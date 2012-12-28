Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее

Сегодня, 27 марта, врачи рассказали, как спасли подростка, которого ранил ножом его двоюродный дед, появилось видео спасения другого подростка из Комсомольского пруда, и строители нашли скелет человека.