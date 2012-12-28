Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
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Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Сегодня, 27 марта, врачи рассказали, как спасли подростка, которого ранил ножом его двоюродный дед, появилось видео спасения другого подростка из Комсомольского пруда, и строители нашли скелет человека.
Врачи тут же отправили пациента на операционный стол. В ходе трехчасовой операции им удалось спасти жизнь подростка. Сегодня он уже находится в сознании, его даже собираются перевести из реанимации в обычную палату.
Следователи подозревают, что раны подростку нанес его 71-летний двоюродный дед. Он уже несколько лет конфликтовал с внучатым племянником, а также его матерью и отчимом. При этом родная бабушка мальчика зачем-то оставила его ночевать именно у конфликтного брата. На мальчика пенсионер напал, когда тот спал.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Пенсионер уже признался в явке с повинной. Пояснив, что на него накатила злоба, когда рано утром он увидел подростка в своем доме. Врачей вызвала бабушка, ставшая свидетелем поножовщины.
«Ангел был рядом. Но врачам, всегда низкий поклон, храни их и их семьи Господь», — написал 65+.
«Не дед, а зверь, как надо ненавидеть ребенка, чтобы пытаться лишить его жизни. Заслуживает пожизненного», — считает Это.
«Пожилой человек в таком возрасте не всегда может отдавать отчёт своим действиям. Тем более, что был затяжной конфликт с внуком. Семейная драма, это всё ужасно», — написал Марина.
«Мальчики, конечно, могут быть невыносимы. Но 70-летние обязаны ещё быть разумными. И если чувствуют, что разум кипит, должны немедленно шаркать к психиатрам!», — написал Бабка Первая.
Накануне в Комсомольском пруду едва не утонул подросток. Его вытащили из воды случайные прохожие. Другие прохожие сняли спасение на видео.
Хотя утонуть в пруду довольно сложно. Его глубина, в среднем, полтора метра.
Комментаторы GOROD48 не сильно переживали за здоровье подростка, больше гадали, почему он оказался в пруду.
«То что противопожарный сезон начался, написали, а вот что купальный сезон не начался, не написали», — съязвил Mikl.
«Хороший вопрос. Как туда можно упасть?», — спросил Задолбали.
«А, может, он по приколу, как, сейчас у молодежи. Родители, контролируйте своего сына», — написала Липчанка.
«Скорее всего уток кормил и упал», — ответил гость.
«А, мож, что проспорил!», — предположил Алкан ЛТЗ,
«Слава Богу, спасли! Огромное спасибо неравнодушным людям, которые бежали к пруду, на ходу срывая рюкзаки и сбрасывая куртки», — поблагодарила Бабушка.
Накануне вечером пострадал еще один подросток. 13-летний мальчик упал с трехметровой высоты в лог между парком Победы и МЖК. С тяжелыми травмами его доставили в нейрохирургическое отделение областной детской больницы.
Возможно, неслучайно, за пару дней такое количество происшествий случилось именно с подростками: в школах — весенние каникулы.
А еще вчера 18-летний самокатчик попал под автомобиль «Хендай», которым управлял 62-летний водитель. Юноif получил перелом ноги.
«Только вчера в Ельце на Коммунаров, возле горсуда, двое — лет по 10, на арендованных летали по дорогам и тротуарам, и без разницы им на правила, на свои жизни. Жаль только водителей, которые из-за этих безумных попасть могут на скамью подсудимых», — сообщил комментатор.
«Чуть-чуть не сбил меня самокатчик — мальчишка на тротуаре, вынырнул прям из-под моего локтя, подлец! Я ужас как перепугалась. Такое состояние было — если б догнала — врезала бы ему, честное слово!», — история от ГОСТЬ53.
Напомним, что с 1 апреля в Липецке начнется сезон проката самокатов. Он продлится до 1 ноября. Берегите себя и будьте внимательны ко всем участникам дорожного движения.
Жуткую находку сделали рабочие, прокладывавшие систему водоотведения недалеко от деревни Бочиновка Усманского района. В какой-то момент грунт обвалился и они увидели скелет.
Сотрудники правоохранительных органов пока устанавливают, кому принадлежат останки. Неизвестен не только возраст, но даже пол человека — тазовой кости не было.
«Может, какой-нибудь законник из 90-х», — предположил комментатор.
Завтра в Липецке снова обещают умеренный дождь. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит от +10 до +12 градусов.
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