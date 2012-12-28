Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
13-летнего мальчика доставали из Каменного лога
Происшествия
На спящего 15-летнего мальчика напал с ножом 70-летний дед
Происшествия
При проведении земляных работ нашли скелетированный труп
Происшествия
В Комсомольском пруду едва не утонул ребёнок: его спасли очевидцы
Происшествия
15-летнего подростка ранили ножом: он истекал кровью
Происшествия
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Происшествия
Строительство в излучине Воронежа на Центральном пляже продолжится
Общество
Секретный репортаж о лестнице в Каменном логу
Общество
Началось: 18-летний электросамокатчик попал под автомобиль
Происшествия
В правительстве области появилась вакансия министра экономического развития
Общество
Читать все
Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника
Общество
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
Происшествия
11-летний мальчик скинул мошенникам фотографии банковской карты матери
Происшествия
В Липецкой области продолжают орудовать мошенники под видом «Почты России»
Происшествия
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Общество
Технологии вопреки санкциям: как липецкие компании создают уникальные решения
Общество
73 протокола составили инспекторы Госпожнадзора за нарушение требований пожарной безопасности
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Общество
Читать все
Общество
578
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее

Сегодня, 27 марта, врачи рассказали, как спасли подростка, которого ранил ножом его двоюродный дед, появилось видео спасения другого подростка из Комсомольского пруда, и строители нашли скелет человека.

25 марта в областную детскую больницу привезли истекающего кровью 15-летнего подростка с ножевым ранением груди и левой руки. Мальчик потерял полтора литра крови.

Врачи тут же отправили пациента на операционный стол. В ходе трехчасовой операции им удалось спасти жизнь подростка. Сегодня он уже находится в сознании, его даже собираются перевести из реанимации в обычную палату.

Следователи подозревают, что раны подростку нанес его 71-летний двоюродный дед. Он уже несколько лет конфликтовал с внучатым племянником, а также его матерью и отчимом. При этом родная бабушка мальчика зачем-то оставила его ночевать именно у конфликтного брата. На мальчика пенсионер напал, когда тот спал

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пенсионер уже признался в явке с повинной. Пояснив, что на него накатила злоба, когда рано утром он увидел подростка в своем доме. Врачей вызвала бабушка, ставшая свидетелем поножовщины.  

«Ангел был рядом. Но врачам, всегда низкий поклон, храни их и их семьи Господь», — написал 65+.

«Не дед, а зверь, как надо ненавидеть ребенка, чтобы пытаться лишить его жизни. Заслуживает пожизненного», — считает Это.

«Пожилой человек в таком возрасте не всегда может отдавать отчёт своим действиям. Тем более, что был затяжной конфликт с внуком. Семейная драма, это всё ужасно», — написал Марина.

«Мальчики, конечно, могут быть невыносимы. Но 70-летние обязаны ещё быть разумными. И если чувствуют, что разум кипит, должны немедленно шаркать к психиатрам!», — написал Бабка Первая.

Накануне в Комсомольском пруду едва не утонул подросток. Его вытащили из воды случайные прохожие. Другие прохожие сняли спасение на видео.



Хотя утонуть в пруду довольно сложно. Его глубина, в среднем, полтора метра.

Комментаторы GOROD48 не сильно переживали за здоровье подростка, больше гадали, почему он оказался в пруду.

«То что противопожарный сезон начался, написали, а вот что купальный сезон не начался, не написали», — съязвил Mikl.

«Хороший вопрос. Как туда можно упасть?», — спросил Задолбали.

«А, может, он по приколу, как, сейчас у молодежи. Родители, контролируйте своего сына», — написала Липчанка.

«Скорее всего уток кормил и упал», — ответил гость.

«А, мож, что проспорил!», — предположил Алкан ЛТЗ,

«Слава Богу, спасли! Огромное спасибо неравнодушным людям, которые бежали к пруду, на ходу срывая рюкзаки и сбрасывая куртки», — поблагодарила Бабушка.

Накануне вечером пострадал еще один подросток. 13-летний мальчик упал с трехметровой высоты в лог между парком Победы и МЖК. С тяжелыми травмами его доставили в нейрохирургическое отделение областной детской больницы.  

Возможно, неслучайно, за пару дней такое количество происшествий случилось именно с подростками: в школах — весенние каникулы.

А еще вчера 18-летний самокатчик попал под автомобиль «Хендай», которым управлял 62-летний водитель. Юноif получил перелом ноги. 

«Только вчера в Ельце на Коммунаров, возле горсуда, двое — лет по 10, на арендованных летали по дорогам и тротуарам, и без разницы им на правила, на свои жизни. Жаль только водителей, которые из-за этих безумных попасть могут на скамью подсудимых», — сообщил комментатор.

«Чуть-чуть не сбил меня самокатчик — мальчишка на тротуаре, вынырнул прям из-под моего локтя, подлец! Я ужас как перепугалась. Такое состояние было — если б догнала — врезала бы ему, честное слово!», — история от ГОСТЬ53.

Напомним, что с 1 апреля в Липецке начнется сезон проката самокатов. Он продлится до 1 ноября. Берегите себя и будьте внимательны ко всем участникам дорожного движения.

Жуткую находку сделали рабочие, прокладывавшие систему водоотведения недалеко от деревни Бочиновка Усманского района. В какой-то момент грунт обвалился и  они увидели скелет.

Сотрудники правоохранительных органов пока устанавливают, кому принадлежат останки. Неизвестен не только возраст, но даже пол человека — тазовой кости не было.

«Может, какой-нибудь законник из 90-х», — предположил комментатор.

Завтра в Липецке снова обещают умеренный дождь. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит от +10 до +12 градусов.
вечЁрка
поножовщина
происшествия на воде
труп
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить