13-летнего мальчика доставали из Каменного лога

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.



Около семи вечера 26 марта в Липецке в лог между парком Победы и МЖК упал 13-летний мальчик.Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, ребенок упал с большой высоты и получил серьезные травмы.«В спасательной операции участвовала бригада медицины катастроф и городской спасотряд. Ребёнок доставлен в областную детскую больницу», — рассказали в министерстве.Известно, что мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы. Его вывели из шока и готовят к операции.