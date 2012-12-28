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Происшествия
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сегодня, 09:31
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13-летнего мальчика доставали из Каменного лога
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, ребенок упал с большой высоты и получил серьезные травмы.
«В спасательной операции участвовала бригада медицины катастроф и городской спасотряд. Ребёнок доставлен в областную детскую больницу», — рассказали в министерстве.
Известно, что мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы. Его вывели из шока и готовят к операции.
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