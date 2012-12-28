В Комсомольском пруду едва не утонул ребёнок: его спасли очевидцы

Мальчика вытащили из воды.

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В редакцию GOROD48 прислали видео со спасением провалившегося накануне в Комсомольский пруд мальчика — ему помогли выбраться из воды очевидцы.«Глянь, барахтается! Да как же ты туда попал? О, господи! Да как же ты туда попал? Ой, маленький! Как туда можно попасть?» — Комментирует видео его автор.— В полицию сообщение об этом инциденте не поступало, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.