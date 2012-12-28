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Происшествия
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36 минут назад
В Комсомольском пруду едва не утонул ребёнок: его спасли очевидцы
Мальчика вытащили из воды.
«Глянь, барахтается! Да как же ты туда попал? О, господи! Да как же ты туда попал? Ой, маленький! Как туда можно попасть?» — Комментирует видео его автор.
— В полицию сообщение об этом инциденте не поступало, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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