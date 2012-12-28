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Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет

Подозреваемый в нападении на 15-летнего мальчика — его двоюродный дед.

В Липецком районном суде (в расположенном в селе Доброе здании) избирают меру пресечения на время следствия 71-летнему пенсионеру, подозреваемому в нападении 25 марта с ножом на 15-летнего мальчика в селе Вешаловка Липецкого округа.

26 марта Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области возбудил в отношении пожилого мужчины уголовное дело по пункту «з» части 2 стать 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По данным следствия, всё случилось около семи часов утра, а пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. Проснулся он от резкой боли и тут же увидел: у него из груди торчит нож, из предплечья и груди идут кровь.

Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. За жизнь мальчика доктора боролись около трёх часов, он потерял полтора литра крови. Состояние ребёнка было крайне тяжёлым, его подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня мальчику уже лучше и его должны перевести из реанимации в обычное отделение.

Подозреваемый в тот же день написал в ОМВД России «Липецкий» и Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области явку с повинной. Пенсионер рассказал, что проснулся в 06:45, принял лекарства и пошел в ванную комнату. А потом он увидел, что у него дома ночует родственник-подросток — оказывается, пенсионер — не родной дед мальчика, а брат его бабушки.

Следствие полагает, что неожиданно пенсионер вспомнил всю злость и обиду, которые ранее накопились у него на мальчика. Он пошёл на кухню, взял нож, пошел в комнату к подростку и, не целясь, нанес удар.

Свидетелем нападения стала бабушка подростка. В доме она не ночевала — пришла к брату утром разбудить внука. Но зайдя в дом, женщина увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат, с окровавленным ножом в руке.

Женщина рассказала, что брат три года угрожал её внуку, в том числе говорил, что зарежет его. Сестре он угрожал и тем, что расправится и с другими родственниками мальчика — его матерью и её мужем, которых ждали в гости в апреле перед Пасхой. Теперь женщина просит изолировать брата. О поступавших от дяди угрозах уже заявила и мать раненого подростка.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании для 71-летнего пенсионера меры пресечения в виде заключения под стражу. Основные аргументы для ареста — мужчина серьёзно ранил ребёнка, а после даже не вызвал ему скорую помощь. Следствие также полагает, что на свободе он может совершить новое преступление, а также угрожать свидетелям и потерпевшему.
поножовщина
конфликт
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Блондинка
15 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
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Злые игры
19 минут назад
О да... С молчаливого согласия большинства творятся большие злодеяния. Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают.
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Гость
22 минуты назад
Как можно понять эту статью, когда вначале автор пишет, что у мальчика торчал нож в груди, а в конце статьи пишет, что бабуля увидела деда с ножом в руках?
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Ну
24 минуты назад
Очень мутная история... Врачам поклон, парню выздоровления,а остальным - по заслугам ...
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Эфа
32 минуты назад
Да уж! Похоже, что деда на живца ловили.
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Нервная мать
38 минут назад
Какой дури только не происходит. Дед видимо выжил из ума. А мальчик- то почему не дома с матерью и отцом был, а в чужой семье? Или они все жили у двоюродного деда?
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Лиза
40 минут назад
А почему мальчик у себя дома-то не ночевал, что за причина или родителям ребёнок не нужен?! Знали, что этот дед угрожал парню и всё равно отправили ночевать к деду. Странная история...
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Ксения
29 минут назад
Бабушка его закрыла он пошел к деду возможно он хотел один спать дома
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Жесть
45 минут назад
Как в доме пожилого человека оказался мальчик, которого тот терпеть не мог? Бабушка, получается, его туда отправила? Дедушку (чужого) я осуждаю, но и бабушку понять никак не могу. Поведение подростка вообще лишено какой-то логики. Деда, естественно, в тюрьму, из которой он, в силу возраста , уже и не выйдет никогда, а дом теперь сестре?
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Пророк
48 минут назад
Зло непобедимо.
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Задолбали
51 минуту назад
Да....Странная семейка.
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