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Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Происшествия
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сегодня, 16:00
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Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Подозреваемый в нападении на 15-летнего мальчика — его двоюродный дед.
26 марта Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области возбудил в отношении пожилого мужчины уголовное дело по пункту «з» части 2 стать 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».
По данным следствия, всё случилось около семи часов утра, а пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. Проснулся он от резкой боли и тут же увидел: у него из груди торчит нож, из предплечья и груди идут кровь.
Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. За жизнь мальчика доктора боролись около трёх часов, он потерял полтора литра крови. Состояние ребёнка было крайне тяжёлым, его подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня мальчику уже лучше и его должны перевести из реанимации в обычное отделение.
Подозреваемый в тот же день написал в ОМВД России «Липецкий» и Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области явку с повинной. Пенсионер рассказал, что проснулся в 06:45, принял лекарства и пошел в ванную комнату. А потом он увидел, что у него дома ночует родственник-подросток — оказывается, пенсионер — не родной дед мальчика, а брат его бабушки.
Следствие полагает, что неожиданно пенсионер вспомнил всю злость и обиду, которые ранее накопились у него на мальчика. Он пошёл на кухню, взял нож, пошел в комнату к подростку и, не целясь, нанес удар.
Свидетелем нападения стала бабушка подростка. В доме она не ночевала — пришла к брату утром разбудить внука. Но зайдя в дом, женщина увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат, с окровавленным ножом в руке.
Женщина рассказала, что брат три года угрожал её внуку, в том числе говорил, что зарежет его. Сестре он угрожал и тем, что расправится и с другими родственниками мальчика — его матерью и её мужем, которых ждали в гости в апреле перед Пасхой. Теперь женщина просит изолировать брата. О поступавших от дяди угрозах уже заявила и мать раненого подростка.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании для 71-летнего пенсионера меры пресечения в виде заключения под стражу. Основные аргументы для ареста — мужчина серьёзно ранил ребёнка, а после даже не вызвал ему скорую помощь. Следствие также полагает, что на свободе он может совершить новое преступление, а также угрожать свидетелям и потерпевшему.
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